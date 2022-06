V živo: Oblak rešuje Slovenije, Šporar zaigral padec za 11-metrovko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca gostuje na Norveškem. Po dveh porazih poskuša osvojiti prve točke v skupini B4 lige narodov, v Oslu jo ob odsotnosti Matjaža Keka, okuženega s covidom, vodi njegov pomočnik Boštjan Cesar. Ob polčasu je 0:0. Norvežani so zadeli iz ofsajda, najbližje golu Slovenije je bil Žan Celar.

Liga narodov, 3. krog: Liga B:

Skupina 4:

Četrtek, 9. junij:

Norveška - Slovenija 0:0 (0:0)

Blažič je 63. minuti dobil rdeči karton.



Švedska - Srbija 0:1 (0:1)

Jović 45. Lestvica:

1. Norveška 2 tekmi - 6 točk

2. Srbija 2 - 3

3. Švedska 2 - 3

4. Slovenija 2 - 0

Erling Haaland je bil v prvem polčasu skoraj neviden. Foto: Guliver Image V prvi postavi Slovenije, ki jo je po pozitivnem testu selektorja Matjaža Keka vodil Boštjan Cesar, je bilo po debaklu v Srbiji kar pet sprememb. Začeli so David Brekalo, Gregor Sikošek, Benjamin Verbič, Adam Gnezda Čerin in Žan Celar. Manjkal je kaznovani Miha Zajc, na naslednji pa bo manjkal Petar Stojanović, ki je dobil rumeni karton že v prvi minuti.

V prvih 25 minutah je imela Slovenija žogo več v svoji posesti in tudi več strelov proti golu (4:1), a zares nevarne priložnosti niso imeli ne eni ne drugi. Po dvojni podaji z Verbićem je Jasmin Kurtić v 31. minuti z roba kazenskega prosta streljal le malo prek norveškega gola. Šest minut pozneje pa izvrsten predložek Stojanoviča v kazenski prostor, kjer je iz prve streljal Celar, a mu je z enega metra Orjan Nyland branil. Edini strel v okvir vrat v prvem polčasu je imela Norveška v 43. minuti. Zadel je Joshua King, a je bil v prepovedanem položaju in gol ni veljal. Slovenija je v sodnikovem dodatku prvega polčasa želela 11-metrovko, ko je Birger Meling v kazenskem prostoru podrl Kurtića. A je sodnik raje piskal konec prvega dela igre.

Oblak proti Haalandu. Foto: Guliver Image Prvega zvezdnika Norveške Erlinga Haalanda smo prvič opazili šele v uvodni minuti drugega polčasa, ko je streljal z glavo, a je bila to mala malica za Jana Oblaka. Tudi naslednje minute so bili v znamenju norveškega pritiska. V 61. minuti je Oblak branil tudi nevaren strel z glavo rezervista Alexandra Sorlotha. Resne težave za Slovenijo pa v 63. minuti, ko je Miha Blažič s hrbta podrl Haalanda in si prislužil rdeči karton. Sledil je prosti strel Martin Odegaard, a je zadel prečko.

Svetovni prvaki na Dunaju

Kylian Mbappe v Splitu ni zaigral. Bo v petek na Dunaju? Foto: Reuters V petek bi bilo lahko spektakularno v neposredni bližini Slovenije. Na Dunaju bodo gostovali svetovni prvaki Francozi, ki se bodo tako po Hrvaški (1:1 v ponedeljek v Splitu) predstavili še pri eni slovenski sosedi. Hrvaško čaka zelo zahtevno gostovanje v Köbenhavnu pri vodilni Danski, ki v zadnjem obdobju niza izjemne rezultate.

V soboto se obeta ponovitev lanskoletnega Eura, ko se bosta na Otoku udarili Anglija in Italija. Lani so se na Wembleyju veselili Azzurri, kdo bo boljši na stadionu Molineux v Wolverhamptonu?

Ponovitev napetega srečanja z Eura 2020 se obeta tudi v Budimpešti, kjer bo Madžarska gostila Nemčijo. Lani je v Münchnu spravila elf v hude težave in se skoraj do zadnjih minut spogledovala z zmago, s katero bi izločila štirikratne svetovne prvake. Na koncu slovenski sosedi ni uspelo, tako da je med 16 najboljših napredovala Nemčija.

Belgija bo po ''teniški'' zmagi nad Poljsko (6:1) na delu pri Walesu, ki še vedno proslavlja preboj na SP 2022, Nizozemska pa bo poskušala zadržati stoodstotni izkupiček v ligi narodov proti Poljski. Ukrajina bo dvoboj proti Armeniji, prvi ''domači'' v letošnji ligi narodov, igrala na Poljskem v Lodžu.