Slovenija ostala brez zgodovinske zmage #foto

Izbranci Matjaža Keka so v praznih Stožicah proti Grčiji v uvodnem dejanju druge izvedbe lige narodov s prevetreno postavo remizirali z Grčijo (0:0). Slovenija tako v omenjenem tekmovanju še naprej ostaja brez zmage, nekdanji evropski prvaki (2004) pa so ohranili neporaženost proti Slovencem tudi po šesti medsebojni tekmi. V tretji skupini lige C se je brez zmagovalca končala tudi tekma med Moldavijo in Kosovom (1:1).

V tekmi brez gledalcev v Stožicah smo pričakovali poletno Slovenijo, ki bo ob novem začetku lige narodov začela poletno in razigrano, a namesto tega smo videli dolgočasno predstavo, po kateri je lahko Kekova četa srečna, da je ni celo izgubila. Gostje so kar šestkrat udarili na vrata Jana Oblaka, ki je bil vselej na mestu, domači izbrani vrsti pa je to uspelo le dvakrat.

Poročilo s tekme med Slovenijo in Grčijo:

Fotogalerija s tekme v Stožicah (fotograf: Grega Valančič / Sportida):

V četrtkovem derbiju elitne lige A so se Nemci in Španci razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Nemce je na Mercedes-Benz Areni v Stuttgartu popeljal novi napadalec londonskega Chelseaja in nekdanji soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu Timo Werner v 51. minuti, v sedmi minuti sodnikovega podaljška pa je izenačil Jose Gaya.

V petek bo zanimivo v soseščini Slovenije, kjer se bosta v Firencah udarili Italija ter Bosna in Hercegovina.

V ligi narodov branijo naslov Portugalci, ki bodo prvič na delu v soboto, ko bodo gostili Hrvaško. Za lovoriko kandidira le 16 ekip, ki sodeluje v najmočnejši ligi A, o zmagovalcu pa se bo na zaključnem turnirju odločalo prihodnje leto.

Liga narodov, 1. krog: Četrtek, 3. september:

Liga C, skupina 3:

Slovenija : Grčija 0:0

Moldavija : Kosovo 1:1 (1:0)

Nicolaescu 20.; Kololli 71. Liga A, skupina 4:

Nemčija : Španija 1:1 (0:0)

Werner 51.; Gaya 90.+6



Ukrajina : Švica 2:1 (1:1)

Jarmolenko 14., Zinčenko 68.; Seferović 41. Liga B, skupina 3:

Rusija : Srbija 3:1 (0:0)

Dzjuba 48./11-m., 81., Karavaev 69.; Mitrović 78.



Turčija : Madžarska 0:1 (0:0)

Szobszlai 80. Liga C, skupina 4:

Bolgarija : Irska 1:1 (0:0)

Kraev 56.; Duffy 90.+3



Finska : Wales 0:1 (0:0)

Moore 80. Liga D, skupina 1:

Ferski otoki : Malta 3:2 (1:1)

Olsen 25., 87., 90.; Degabriele 37., Agius 73.



Latvija : Andora 0:0

R.K.: Gutkovskis 71./Latvija Petek, 4. september:

Liga A, skupina 1:

20.45 Italija - BiH

20.45 Nizozemska - Poljska Liga B, skupina 1:

20.45 Norveška - Avstrija

20.45 Romunija - Severna Irska Liga B, skupina 2:

20.45 Škotska - Izrael

20.45 Slovaška - Češka Liga C, skupina 2:

20.45 Litva - Kazahstan

20.45 Belorusija - Albanija Sobota, 5. september:

Liga A, skupina 2:

18.00 Islandija - Anglija

20.45 Danska - Belgija Liga A, skupina 3:

20.45 Portugalska - Hrvaška

20.45 Švedska - Francija Liga C, skupina 1:

18.00 Azerbajdžan - Luksemburg

18.00 Ciper - Črna gora Liga C, skupina 2:

15.00 Severna Makedonija - Armenija

18.00 Estonija - Gruzija Liga D, skupina 2:

15.00 Gibraltar - San Marino



Tekme drugega kroga se bodo igrale od nedelje do torka. Slovenija bo v nedeljo ob 18. uri v Stožicah gostila Moldavijo.