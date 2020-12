Zagrebški Dinamo postal senzacija, ki ji v Evropi ni para

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagrebški Dinamo je na štirih tekmah, dvakrat se je pomeril proti Wolfsbergerju, enkrat pa proti Feyenoordu in moskovskemu CSKA, vedno zadržal mrežo nedotaknjeno. Foto: Guliverimage

Danes bodo odigrane tekme predzadnjega kroga skupinskega dela lige Europa. Za zdaj so si nastop v izločilnem delu zagotovile že štiri ekipe, 20 vstopnic pa je še na voljo. Izmed klubov, v katerih nastopajo tudi slovenski nogometaši, bi se lahko danes z vstopnico v žepu že smejalo zagrebškemu Dinamu, pri katerem igra Petar Stojanović. Hrvaški klub je v tem trenutku edini udeleženec evropskih tekmovanj, ki v tej sezoni sploh še ni prejel zadetka!

Kdo bi mislil, ampak izmed 80 udeležencev skupinskih delov evropskega tekmovanja, to sta liga prvakov (32 klubov) in liga Europa (48), se lahko po štirih krogih s še povsem nedotaknjeno mrežo pohvali le zagrebški Dinamo. Hrvaški prvak ima danes priložnost, da si že krog pred koncem zagotovi evropsko pomlad. Zagrebčanom gre na roko celo scenarij, po katerem bi si lahko danes privoščili poraz v Feyenoordu, a bi si zaradi remija med moskovskim CSKA in Wolfsbergerjem vseeno zagotovili napredovanje med 32 najboljših. Petar Stojanović bo najverjetneje na Nizozemskem od prve minute spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.

Rožmanova četa pri vodilnem španskem klubu

Adam Gnezda Čerin zaradi zdravstvenih težav ni odpotoval v Baskijo. Foto: Reuters Hrvaški pokalni zmagovalec Rijeka je s štirimi zaporednimi porazi že zapravil možnosti za napredovanje. V zelo zahtevni skupini bo prve točke lovil v Baskiji, pri Real Sociedadu, ki mu gre v tej sezoni v španskem prvenstvu več kot odlično, saj vodi na lestvici. Izbrancem Simona Rožmana se obeta še eno atraktivno gostovanje.

Prejšnji četrtek so v čustvenem srečanju, ki ga je zaznamoval spomin na umrlega velikana Diega Armanda Maradono, namučili Napoli (0:2), zdaj bodo poskušali z oslabljeno postavo, slovenski strateg ima znova veliko težav s poškodbami igralcev. Med petimi igralci, ki niso odpotovali v San Sebastian, je tudi Slovenec Adam Čerin Gnezda.

Dunajski Rapid se odpravlja k vodilnemu Arsenalu, ki si je že zagotovil napredovanje. Pri zeleno-belih tudi tokrat ne bo v postavi Dejana Petrovića, ta je zbolel za mononukleozo in še nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem. Rapid se z norveškim prvakom Moldejem poteguje za drugo mesto.

Atenski AEK bo gostil Brago. Z zmago bi ohranil možnosti za napredovanje, a bi bili Portugalci še vedno v prednosti. Bo za dvoboj kandidiral tudi mladi slovenski branilec Žiga Laci, ki še čaka na prve minute v tej sezoni?