Maradona bo danes z neba spremljal tudi Rožmanovo Rijeko

Danes so na sporedu tekme 4. krogu skupinskega dela evropske lige, na katerih bi si lahko najboljši udeleženci tekmovanja že zagotovili napredovanje med 32 najboljših. Usoda je hotela, da bo Rijeka pod vodstvom Simona Rožmana prve točke v tej sezoni lovila na atraktivnem gostovanju pri Napoliju, kjer je vse v znamenju velikega žalovanja po smrti Diega Armanda Maradone. To bo še ena izmed zadnjih tekem, ki bo potekala na stadionu San Paolo, saj ga bodo kmalu preimenovali in bo nosil ime po legendarnem Argentincu.

Rečani so se v 3. krogu lige Europa dobro upirali tekmecu z zvenečimi posamezniki, ki so na mednarodni nogometni tržnici po podatkih Transfermarkta vredni več kot 600 milijonov evrov! Napoli je na Reki pred tremi tedni zmagal z 2:1, zdaj pa se mu obeta še lažja pot do zmage, saj bo Simon Rožman pri Rijeki zaradi okužb z novim koronavirusom pogrešal več kot 10 nogometašev. Hrvaški pokalni zmagovalci so se v mesto pod Vezuvom vseeno odpravili z načrtom, da presenetijo favorita.

Usoda je hotela, da so uradni trening opravili ravno na dan, ko je svet šokirala novica o smrti Diega Armanda Maradone. Argentinca v Neaplju častijo kot svetnika, lastnik kluba Aurelio de Laurentiis pa je že sprožil postopek, da se stadion San Paolo preimenuje v stadion Diego Armando Maradona. Z omenjenim dejanjem se strinja tudi župan Luigi de Magistris.

Stadion San Paolo se bo kmalu preimenoval. Foto: Reuters

Napoli bo tako današnjo tekmo z Rijeko kot tudi nedeljsko srečanje serie A posvetil Maradoni. Domači nogometaši bodo proti Rijeki nosili žalni trak, na stadionu pa po dogovoru z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) ne bo manjkala podoba velikana svetovnega nogometa. Neapeljčani bodo v dvoboj vstopili z dodatno motivacijo, saj so prepričani, da jih bo iz nebes spremljal na delu nepozabni genij iz Argentine, ki je užival v igri s številko 10 na dresu.

Dinamo v neposredni bližini Slovenije

Hrvaški prvak Dinamo Zagreb, edini udeleženec evropske lige, ki v treh krogih ni prejel niti zadetka, bo danes s Petrom Stojanovićem gostoval v Avstriji. Dunajski Rapid bo gostoval na Irskem pri Dundalku, ki je v tej sezoni še brez točk. Avstrijski klub se je na pot odpravil brez Dejana Petrovića, ta bo zaradi zdravstvenih težav (mononukleozua) za nedoločen čas odsoten z nogometnih igrišč. Grški AEK bo gostil Zorjo, mladi slovenski branilec Žiga Laci pa bo čakal na prve igralne minute v tej sezoni.