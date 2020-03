Kaos v ligi Europa. Uefa prestavila dve tekmi, bo kmalu še preostalih šest?

Današnji dan bi moral biti rezerviran za prve tekme osmine finala lige Europa. Evropska nogometna zveza (Uefa) je obvestila, da sta zaradi nezmožnosti potovanj med Italijo in Španijo prestavljena dvoboja v Sevilli in Milanu. Preostalih šest naj bi prireditelji spravili pod streho, čeprav prihajajo iz Španije govorice, da bo Uefa prestavila tudi ta srečanja.

V igri za lovoriko v evropski ligi, ki prinaša glavno nagrado, nastop v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2020/21, je le še en Slovenec. To je vratar in kapetan milanskega Interja Samir Handanović, ki se bo v osmini finala pomeril s španskim Getafejem. Prvi dvoboj bi morali odigrati za zaprtimi vrati San Sira, a ga je Uefa prestavila, saj Španci niso hoteli tvegati z odhodom v Lombardijo, enega od večjih kriznih žarišč izbruha koronavirusa v Italiji. Zaradi omejitve potovanj iz Španije in v Italijo ter obratno tudi pred srečanjem med Sevillo in Romo.

Rdeči vragi bodo danes gostovali pri severnih slovenskih sosedih. Če se ne bo Uefa odločila drugače ... Foto: Reuters

Evropska krovna zveza se je odločila, da ga do nadaljnjega prestavi, preostalih šest tekem osmine finala pa želi spraviti pod streho. Španski športni dnevnik Marca poroča, da bo Uefa še pred začetkom dvobojem podala odločitev, da zaradi strahu pred širitvijo izbruha koronavirusa prestavi vse tekme, podobno naj bi veljalo tudi za štiri povratne dvoboje osmine finala lige prvakov, ki so na sporedu prihodnji torek oziroma sredo.

Kako se bo odločila Uefa? Daniele Rugani je okužen s koronavirusom. Foto: Reuters Uefa je sklicala sestanek vseh 55 članic ter predstavnike evropskih lig in sindikata nogometašev. Tega bodo izvedli v torek prek videokonference, poroča STA. "Pogovori bodo tekli o vseh domačih in evropskih tekmovanjih, vključno z letošnjim evropskim prvenstvom," so v kratkem sporočilu za javnost zapisali pri Uefi, ki je sicer deležna številnih kritik, češ da ne ukrepa pravočasno. Odločitev Uefe, ki je predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, je posledica hitre širitve virusa. Z novim koronavirusom je okužen nogometaš Juventusa Daniele Rugani, zato je vsa ekipa italijanskega prvaka v samoizolaciji, enako je z nogometaši Reala iz Madrida, saj je z virusom sars-cov-2 okužil eden od njihovih košarkarjev. Obe omenjeni ekipi bi sicer prihodnji teden morali igrali povratni tekmi osmine finala lige prvakov. Sportal S koronavirusom okužen branilec Juventusa Rugani. Kaj bo z ligo prvakov? Odločitev o prekinitvi tekmovanja bo sicer nekaj novega v elitnem evropskem nogometu. V preteklosti so zaradi terorističnega napada 11. septembra 2001 v New Yorku prestavili osem tekem za en teden, sicer pa so se prestavitve tekem dogajale le izjemoma zaradi slabega vremena.