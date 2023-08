Nov spektakel v Stožicah, Svit Sešlar še zadnjič v dresu Olimpije?

Nogometaši Olimpije bodo danes odigrali že sedmo evropsko tekmo v tej sezoni. Spremlja jih pozitivno razmerje, vknjižili so tri zmage, remi in dva poraza, oba proti turškemu velikanu Galatasarayu. "Qarabag je favorit, a so naše možnosti za napredovanje višje, kot so bile proti Galatasarayu," ocenjuje trener Olimpije Joao Henriques, ki pričakuje boljšo predstavo varovancev kot v soboto v Kidričevem, ko so zmaji v infarktni končnici zmagali s 5:4, a pokazali ogromno ranljivosti v obrambi.

Henriques: Priložnost, da se pomerijo proti Liverpoolu

Portugalski strateg Joao Henriques se bo zapisal v zgodovino Olimpije kot prvi trener, ki je zmaje popeljal do skupinskega dela evropskega tekmovanja. Vprašanje je le, katerega. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Qarabag je po kakovosti med Ludogorcem in Galatasarayem. Kolektivno so močnejši od Ludogorca, individualno pa približno na isti ravni," razmišlja portugalski strateg, ki v Stožicah pričakuje pritisk gostujoče ekipe, vajene igranja pomembnih evropskih tekem. Cilj preboja v evropsko ligo je velik. Ne prinaša le več denarja, ampak tudi bolj zveneča imena tekmecev. Med morebitnimi kandidati je tudi angleški velikan Liverpool.

"Nastopanje v ligi prvakov za vsakogar predstavlja sanje. Prvi cilj smo z uvrstitvijo v konferenčno ligo dosegli, a liga Evropa je precej močnejše tekmovanje. Igralci se zavedajo, da se jim ponuja priložnost, da se v skupinskem delu pomerijo z ekipo, kot je Liverpool. Ko igraš v Evropi, igraš na povsem drugi ravni, vzdušje na stadionu je drugačno, na tribunah so ogledniki, tekme so medijsko bolje pokrite. Igralci to vedo in so v pričakovanju tekme popolnoma motivirani," sporoča Henriques, ki bo računal na najmočnejšo zasedbo.

Svit Sešlar bi lahko danes odigral zadnjo evropsko tekmo v dresu Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

V njej bo tudi mladi slovenski reprezentant Svit Sešlar, ki bi lahko danes odigral tudi zadnjo tekmo v dresu Olimpije, saj se spogleduje s selitvijo v Turčijo. Po poročanju SportKluba ga v svoje vrste vabi bogati turški drugoligaš Eyupspor, zeleno-beli pa so v sredo že predstavili igralca, ki bi lahko zapolnil vrzel po odhodu Sešlarja. To je Nizozemec Reda Boultam.

Vroči Celar pri nekdanjih Elsnerjevih varovancih

Žan Celar bo danes z Luganom gostoval v Bruslju. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Danes bo na delu še nekaj slovenskih legionarjev. Slovenski reprezentančni napadalec Žan Celar, ki je v tej sezoni za Lugano dosegel že tri zadetke (dva v švicarskem prvenstvu, enega v pokalu), bo s švicarskim klubom gostoval v Belgiji pri Unionu St. Gilloise, ki ga je pred leti, ko je igral še v drugi belgijski ligi, vodil Luka Elsner.

Nekdanji napadalec NK Radomlje Ester Sokler bo s škotskim Aberdeenom, pri katerem še čaka na strelski prvenec na uradnih tekmah v tej sezoni, gostoval na Švedskem, Kenan Bajrić bo s Slovanom iz Bratislave gostil ciprskega prvaka Aris Limassol.

Nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović, ki je še pred nekaj dnevi treniral Rijeko, pri kateri se dokazuje tudi Slovenec Dejan Petrović, bo danes debitiral na vroči klopi zagrebškega Dinama. Na Maksimir prihaja proti praški Sparti.

Vsi poraženci play-offa evropske lige bodo nastopili v skupinskem delu konferenčne lige. Tako sta si zgodovinski uspeh, dolgo evropsko jesen, prvič zagotovila tudi predstavnika BiH (Zrinjski Mostar) in Ferskih otokov (KI Klaksvik).

Že devetkrat v skupinskem delu Qarabag je leta 2018 izločil Olimpijo v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Za Qarabag, ki ga trener Gurban Gurbanov vodi že 15 let zapored, nastopa tudi Črnogorec Marko Janković, nekdanji nogometaš Maribora. Prvak Azerbajdžana je zelo uspešen v Evropi. Sedemkrat je igral v skupinskem delu lige Europa, enkrat tudi v ligi prvakov, enkrat pa v konferenčni ligi. Dvakrat si je priigral nastop v izločilnem delu, a nato hitro izpadel. Vrednost ekipe je 12,9 milijona evrov, kanček večja od tiste, s katero se lahko pohvali Olimpija (12,1 milijona evrov). Najdražji igralec Qarabaga je Alžirec s francoskim potnim listom Yassine Benzia, vreden milijon evrov. Pri Olimpiji ima vrednost vsaj milijon evrov pet nogometašev, najvišjo imata trenutno poškodovani kapetan Timi Max Elšnik in nadarjeni branilec Marcel Ratnik (oba 1,3 milijona evrov).

Nastop v skupinskem delu evropske lige so si že zagotovili (16): Brighton, Liverpool in West Ham (vsi Ang), Betis in Villarreal (oba Špa), Atalanta in Roma (oba Ita), Freiburg in Bayer Leverkusen (oba Nem), Toulouse, Rennes in Marseille (vsi Fra), Sporting Lizbona (Por), TSC Bačka Topola (Srb), Servette (Švi), Sturm Gradec (Avt)

Liga Europa, kvalifikacije, play-off (prve tekme):