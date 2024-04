Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 18. april:

Tako kot liga prvakov je tudi liga Europa v izločilnih bojih poskrbela za številne preobrate in presenetljive rezultate. Za enega izmed takšnih so prejšnji teden poskrbeli nogometaši Atalante, ki so angleškemu Liverpoolu na Anfieldu prisolili pravo zaušnico, potem ko so jih premagali s kar 3:0 in z eno nogo že stopili proti polfinalu. Redse tako pred povratno tekmo v Bergamu čaka misija (ne)mogoče, a v taboru Liverpoola še upajo, na kar je opozoril tudi trener Jürgen Klopp, ki se je ob tem spomnil na povratno tekmo polfinala lige prvakov leta 2019, ko je Liverpool na drugi tekmi proti Barceloni izničil zaostanek s prve tekme, ko so Redsi izgubili z 0:3, in se nato z zmago s 4:0 povzpel do finala in nato tudi naslova.

"Spomnim se, da sem fantom takrat dejal, naj, če bomo padli, pademo na najlepši možen način, in tako mislim tudi letos. Takoj po prvi tekmi smo vsi na Anfieldu mislili, da je to to in da je zgodba končana. A zdaj, teden kasneje, mislim, da temu ni več tako. Zdaj smo tukaj in verjamem, da lahko pokažemo dobro predstavo. Videli bomo, kaj lahko izvlečemo na zelenici," je pred srečanjem dejal Klopp. Liverpool je sicer na edinem gostovanju v Bergamu do zdaj v skupinskem delu lige prvakov leta 2020 zmagal s 5:0.

Atalanta je na prvi tekmi na Anfieldu šokirala Liverpool. Foto: Reuters

Na drugi strani je strateg Gian Piero Gasperini opozoril, da morajo njegovi varovanci na igrišče stopiti z miselnostjo, da je rezultat 0:0. "Liverpool je vedno odlična ekipa. V tem obdobju sezone so čudni rezultati nekaj normalnega, vsak poskuša dati 110 odstotkov, a Liverpool zame ostaja ena najboljših ekip na svetu. K tekmi moramo pristopiti enako kot na Anfieldu, poskušati zadeti in priti do ugodnega rezultata," je poudaril Gasperini.

Daniele de Rossi je podaljšal sodelovanje z Romo. Foto: Reuters

Zanimiv obračun se obeta v italijanski prestolnici, kjer bo pri Romi gostoval Milan. Rimljanom je minimalno zmago zagotovil gol branilca Gianluce Mancinija v 17. minuti. "Odigrati bomo morali tekmo na najvišjem nivoju, pozorni bomo morali biti na vsako podrobnost. Imam vero v svoje igralce, analizirali smo tekmo s San Sira in vemo, kaj moramo storiti. Tekma prinaša velik vložek, tako da dodatne motivacije res ne potrebujemo."

"To se tekme, ki se jih igra zato, da se jih dobi," je pred srečanjem poudaril strateg Milana Stefano Pioli. Edina naša naloga pri vodenju tekme je, da smo pametni, da ne gremo predaleč. Če bomo v zadnji minuti pri rezultatu 0:0, zagotovo ne bomo iskali zadetka. Vse tekme so za nas zelo pomembne, ne želimo, da se konča naša evropska pot," pa je na drugi strani dejal trener Rome Daniele De Rossi, ki je z ekipo podaljšal sodelovanje. Nekdanji kapetan Rome je v klub prišel kot začasni trener po januarskem slovesu Joseja Mourinha, ekipa pa je pod njegovim vodstvom doživela preporod.

Neverjeten niz bodo poskušali nadaljevati nogometaši Bayerja iz Leverkusna. Ti so na prvi tekmi londonski West Ham strli v zadnjih minutah. V 83. minuti je najprej v polno zadel Jonas Hofmann, v zadnji minuti rednega dela pa je bil natančen še Victor Boniface. Oba strelca sta v igro vstopila s klopi, prvi v 76., drugi pa v 77. minuti. Bayer je še vedno neporažen na uradnih tekmah v tej sezoni, niz je konec tedna, ko je potrdil naslov nemškega prvaka, podaljšal na 43 tekem.

Bayer Leverkusen je konec tedna proslavil naslov nemškega prvaka. Foto: Guliverimage

"Kljub temu da smo dosegli velik cilj, mi igralci in ekipa niso dali nobenega razloga, da bi začel dvomiti o našem uspehu. Vsi smo predani in osredotočeni na našo nalogo v ligi Europa. Kljub temu da smo osvojili bundesligo, še naprej vidim in čutim željo in lakoto po uspehu s strani vseh igralcev. Če nam bo uspelo, to zagotovo ne bo zaradi našega odnosa in miselnosti. Smo skromni, a se zavedamo svojih kvalitet," je po rajanju konec tedna dejal tvorec uspeha nemškega prvaka Xabi Alonso.

Portugalska Benfica je proti Marseillu na prvi tekmi že vodila z 2:0, a so Francozi znižali zaostanek in ohranili realne možnosti, da po povratnem dvoboju postanejo skupni zmagovalci.

Finale bo 22. maja v Dublinu.

Liga Europa, četrtfinale (prve tekme):

Četrtek, 11. april: