Slovenska vratarja v lov za osmino finala

Po ligi prvakov se začenjajo izločilni boji tudi v ligi Europa. Od številnih slovenskih legionarjev sta skupinski del preživela le vratarja Samir Handanović in Vid Belec. Prvi bo nocoj z Interjem gostoval pri Ludogorcu, Vid Belec pa z Apoelom pričakuje Basel.

V šestnajstini finala lige Europa, kjer je v sezoni 2013/14 nastopil tudi Maribor in poskrbel za zgodovinski uspeh slovenskega nogometa (izpadel je proti poznejšemu prvaku Sevilli), bo nastopilo 32 klubov. Štiriindvajset si jih je zagotovilo nastop v skupinskem delu, osem pa se jih je pridružilo iz lige prvakov, kjer so tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela prejele tolažilno nagrado in bodo spomladi nastopile v ligi Europa.

Med omenjenimi klubi je tudi milanski Inter, ki mu gre s pomočjo kapetana Samirja Handanovića odlično v serie A, v ligi prvakov pa je v "skupini smrti" zaostal za Barcelono in Borussio Dortmund. Žreb je določil, da se bo v šestnajstini finala evropske lige udaril z bolgarskim prvakom Ludogorcem, ki je bil v tej evropski sezoni usoden za NK Maribor. Handanović bo v leto 2020, kar zadeva evropske nastope, vstopil v Razgradu, nato pa poskušal na San Siru upravičiti vlogo favorita in nadaljevati boj za lovoriko. Izkušeni ljubljanski vratar še čaka na prvo lovoriko v članski karieri.

V skupinskem delu evropske lige je nastopilo ogromno Slovencev, napredovanje v šestnajstino finala pa sta si zagotovila le Vid Belec in Roman Bezjak, ta pa je ravno danes prestopil k ljubljanski Olimpiji. Ciprsko zasedbo čaka težka naloga, saj se bodo za uvrstitev med 16 najboljših udarili z Baslom.

Liga Europa, 1/16 finala (prve tekme):