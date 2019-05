Leto in pol zapora za ruska nogometaša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Kokorin in Pavel Mamajev sta skupaj prejela tri leta zaporne kazni. Foto: Reuters

Sodišče v Moskvi je ruska nogometaša Pavla Mamajeva in Aleksandra Kokorina zaradi huliganstva in pretepa obsodilo na leto in pol zaporne kazni. Na prostost bosta prišla novembra oziroma decembra.