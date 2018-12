Nova zavrnitev: Rusa bosta leto 2019 dočakala za zapahi. Sodniku grožnje s smrtjo.

Moskovsko sodišče ni ugodilo pritožbam odvetnikov zaprtih ruskih nogometašev Pavla Mamajeva in Alaksandra Kokorina, ki sta obtožena huliganstva. Rusa sta na sojenje želela čakati na prostosti, praznike pa preživeti z družino, a se jima želja ne bo izpolnila. Za zapahi ostajata do 8. februarja, je danes potrdilo sodišče v Moskvi, sodniki pa so prejeli anonimno grožnjo s smrtjo.

Zavrtimo čas na začetek oktobra. "Aktualni" in nekdanji ruski nogometni reprezentant Aleksander Kokorin in Pavel Mamajev sta s skupino ljudi sodelovala v dveh ločenih incidentih. Obtožnica ju bremeni, da sta bila vpletena pri fizičnem obračunavanju voznika ruske televizijske voditeljice Olge Ušakove, nato pa prisostvovala še pretepu Denisa Paka, zaposlenega na ministrstvu za industrijo in trgovino.

Dve točki obtožnice govorita o pretepu, ena, in sicer v primeru Paka, norčevali naj bi se tudi iz njegovega azijskega rodu, pa o huliganstvu. Če bi jo zaradi vpletenosti v "zgolj" pretep lahko precej dobro odnesla, pa jima zaradi huliganstva preti do sedem let zapora.

Vse skupaj so ujele nadzorne kamere, tako da sta se oba kmalu znašla za rešetkami. Pripor so jima skupaj s Kirillom Kokorinom in Aleksandrom Protasovitskim odredili do 8. decembra, saj bi s svojimi zvezami in denarjem lahko vplivala na priče. Na začetku decembra so pripor podaljšali do 8. februarja, saj menijo, da bi obtoženci s svojim statusom, predvsem denarjem, lahko vplivali na potek preiskave.

"Sramotna odločitev" in smeh iz celice

Odvetniki osumljencev so se pritožili na podaljšanje pripora, nogometaša namreč menita, da sodišče v Tveru nima pravne podlage za podaljšanje pridržanja. Kot sta dejala, želita praznike preživeti z družino, posredi naj bi bile tudi zdravstvene težave, zaradi katerih bi bilo po njunem mnenju bolje, da bi bila na prostosti ...

Moskovsko sodišče je znova zavrnilo pritožbo obtoženih v dveh ločenih oktobrskih incidentih. Foto: Reuters

Tako je danes potekala nova obravnava v primeru Kokorin in Mamajev, na kateri je sodišče v Moskvi odločilo, da vsi štirje ostajajo za zapahi do 8. februarja.

"Res sramotna odločitev," je odločitev sodišča komentiral Mamajev, ki je med obravnavo dejal, da se je opravičil žrtvam, pretepenemu vozniku pa plačal pol milijona rubljev, zato je upal, da bo lahko novo leto preživel z družino, in ne za zapahi. Kokorin, ki se je javljal iz iste celice kot preostali trije, je med drugim trdil, da "dokumenti potrjujejo, da je za zapahi predolgo časa in da ju morajo izpustiti". Ob tem se je trojica, izjema je bil Mamajev, smejala in tudi sodbo pričakala v smehu. Želje se jima niso izpolnile, saj sodišče vztraja pri tem, da četverica še mesec in pol odsedi.

Obtoženi so se med obravnavo smejali:

Мамаев негодует pic.twitter.com/76QSDvTJfk — Никита Камышев (@SkifFc) 18 December 2018

Grožnje sodniku



Ruski mediji poročajo, da je na moskovsko sodišče prišlo pismo z grožnjami zoper odgovorne, ki bi ruska nogometaša zadržali za zapahi. "Želim vam povedati oziroma vas opozoriti. Če Pavla Mamajeva in Aleksandra Kokorina danes ne boste izpustili, bom moral nekaj urediti. Naj ima sodnik ob sebi varnost, saj ne bo ostal živ. V njegovem življenju sledijo spremembe ...," je pisalo v pismu.



Mestno sodišče v Moskvi je obsodilo pritiske na sodnike in jih označilo za nedopustne, ob tem pa poskrbelo za zaščito sodnikov.

Odvetnico skrbi za Kokorina

Med obravnavo so sodnike poskušali prepričati tudi z dokumenti o domnevnem slabem zdravstvenem stanju nogometašev. Kokorin naj se ne bi znal spopasti s stresnimi položaji, še bolj pa njegovo odvetnico Tatjano Stukalovo skrbi, da bi se stanje kolena 27-letnika zaradi pomanjkanja primerne rehabilitacije lahko zelo poslabšalo in nikoli več ne bi mogel igrati nogometa.

Odvetnico Kokorina skrbi za zdravje svojega varovanca. Foto: Reuters

Kokorin je pred meseci prestal operacijo kolena in ahilove tetive, rehabilitacija, ki bi morala vključevati tudi veliko plavanja, pa še ni končana. "Zadrževanje v omejenem prostoru in malo možnosti za ohranjanje forme lahko privedeta tudi do invalidnosti," je dejala Stukalova, ob tem pa v Rusov zagovor dodala še, da imajo profesionalni nogometaši povečano srčno mišico, zato bi morali po karieri postopoma zmanjševati vadbo, ne pa jo povsem prekiniti.

Sodišče je ocenilo drugače, kvartet ostaja za zapahi.

