Ruska nogometaša bodo pogojno izpustili iz kazenske kolonije

Ruska nogometaša Pavla Mamajeva in Aleksandra Kokorina je moskovsko sodišče maja zaradi huliganstva in pretepa obsodilo na leto in pol zaporne kazni. Zdaj pa bosta predčasno pogojno izpuščena iz kazenske kolonije, kjer sta prestajala kazen.

Mamajevu in Kokorinu so od kazni odšteli več kot šest mesecev, ki sta jih preživela v priporu in preostanek kazni spremenili v pogojni. Nogometaša sta skupaj s Kokorinovim bratom, ki je bil prav tako vpleten v pretep in obsojen, zaprosila za pogojni izpust.

Sodišče v Belgorodu je njihovi prošnji ugodilo, vir pa je pojasnil, da jih mora zdaj kolonija 17. septembra zjutraj izpustiti na pogojni izpust. Tožilstvo je že napovedalo, da se na odločitev sodišča ne bo pritožilo.

Mamajev, vezist Krasnodarja, in Kokorin, napadalec Zenita Sankt Peterburga, sta oktobra 2018 alkoholizirana napadla dva uradnika v moskovskem lokalu. Denisa Paka, korejskih korenin, sta med jedjo udarila s stolom. Nogometaša sta nato napadla še enega človeka na parkirišču, ta je moral pomoč poiskati v bolnišnici.

Foto: Reuters

Kokorin je nazadnje za rusko reprezentanco igral konec leta 2017, Mamajeva pa so zadnjič vpoklicali leta 2016. Oba je ruska nogometna zveza suspendirala že julija 2016, ko je v javnost prišel posnetek iz Monaka, kako se zabavata ob šampanjcu kmalu po izpadu Rusije z evropskega prvenstva. Tam sta za svojo družbo za zabavo odštela približno 250 tisoč evrov.

Odvetniki nogometašev so že napovedali, da se nameravata oba športnika vrniti na nogometno zelenico.