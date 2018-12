Belgija bo prezimila kot najboljša, Slovenija 62. na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza je objavila zadnjo jakostno lestvico v letu 2018. Ta je skoraj identična novembrski, saj med prvimi 81 reprezentancami ni sprememb. V vrhu ostaja Belgija pred Francijo in Brazilijo, Slovenija je 62.

Vrh je zelo zgoščen. Belgija ima le točko naskoka pred Francijo (1727-1726), tretja Brazilija je pri 1676 točkah. Za prvo trojico sta Hrvaška in Anglija, sledita Portugalska in Urugvaj, vse te ekipe pa za Brazilijo zaostajajo manj kot 70 točk. Deseterico dopolnjujejo Švica, Španija in Danska.

Zanimiv je predvsem pogled na slovenske tekmece v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Poljska je 20., Avstrija 22., Makedonija 68. Izrael 90. in Latvija 132. Izbranci Matjaža Keka, ki se bo v kvalifikacijah najprej predstavili 21. marca v Izraelu, zasedajo 62. mesto in so tretja najvišjeuvrščena ekipa v kvalifikacijski skupini.