Andraž Šporar zadel še enkrat in izenačil rekord

Elsner želi z Unionom med najboljše Luka Elsner želi prihodnjo sezono popeljati Union v prvo belgijsko ligo. Foto: Vid Ponikvar Mladi slovenski trener Luka Elsner se je v krstni sezoni v Belgiji izkazal na stolčku drugoligaša iz Bruslja. Union Saint-Gilloise je klub z bogato zgodovino, najbolj zlata leta pa je doživel pred davnimi desetletji. Zdaj se pod vodstvom novega angleškega lastnika Tonyja Blooma poskuša vrniti v elitni razred. Elsnerjeva četa je v drugi ligi osvojila tretje mesto, v pokalu izpadla šele v polfinalu in dosegla največji uspeh v zadnjih 50 letih, v posebni kvalifikacijski skupini za uvrstitev v ligo Europa pa je zaostala le za enim tekmecem. Tako je bila zelo blizu Evropi, a le na papirju, saj zaradi dotrajanega štadiona ni zaprosila za evropsko licenco. Elsner je po koncu sezone napovedal, da bo poskušal napredovati v prvo ligo, obenem pa klubsko vodstvo ne bo ustvarjalo pritiska, saj cilj ni časovno omejen.

Vratarji

Vid Belec: Sampdoria, ki si je zagotovila uvrstitev na sredini razpredelnice serie A, bo v zadnjem krogu italijanske prve lige v nedeljo ob 18. uri pričakala Juventus. Za dvoboj proti prvaku bi lahko kandidiral tudi Štajerec. Zaradi poškodbe kolena ni odpotoval na zadnjo tekmo v Veroni, a se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje. Trener Marco Gianpaolo bo najverjetneje ponovno namesto Emila Audera med vratnici postavil Rafaela. Tako bi se lahko zgodilo, da bi Mariborčan v klubski sezoni ostal brez ene samcate odigrane minute.

Matic Kotnik: Panionios je končal sezono in redni del grškega prvenstva sklenil na šestem mestu. Nekdanji vratar Celja zaradi težav s poškodbo roke ni branil vse od konca februarja. Zaradi zdravstvenih težav je moral odpovedati tudi marčevsko reprezentančno akcijo.

Bo selektor Matjaž Kek prihodnji mesec lahko računal na popolnoma zdravega in pripravljenega Jana Oblaka? Foto: Vid Ponikvar

Jan Oblak: Atletico je sezono 2018/19, ki jo je začel z evropsko lovoriko (superpokal), nato pa na španskem prvenstvu osvojil drugo mesto, v ligi prvakov in španskem pokalu pa izpadel v osmini finala, končal v Izraelu. Tam je odigral prijateljsko tekmo z Beitarjem (1:2), nato pa so se nogometaši odpravili na zaslužen dopust. Škofjeločan je že četrtič zapored prejel priznanje zamora, namenjeno vratarju španskega prvoligaša z najmanjšim številom prejetih zadetkov. Na 37 tekmah jih je prejel le 27, predstavniki tekmovanja La Liga pa so mu na družbenem omrežju oddali veliko čast in v minutnem prispevku zbrali skupaj največja posredovanja 26-letnega slovenskega asa v tej sezoni.

Oblak je zaradi lažje poškodbe mišice preskočil zadnje prvenstveno srečanje v tej sezoni, selektor Matjaž Kek pa srčno upa, da bo do začetka reprezentančnih priprav na naporni tekmi v Avstriji in Latviji že nared za vrnitev.

Branilci

Jure Balkovec: Hellas Verona bo v nedeljo na povratni tekmi polfinala play-offa italijanske druge lige ob 21. uri gostovala v Pescari. Prva tekma se je v mestu ljubezni v sredo končala brez zadetkov (0:0), slovenski branilec pa je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce. Če bo Verona uspešna, se bo v velikem finalu play-offa za vstopnico, ki zagotavlja vrnitev v serie A, potegovala z boljšim iz dvoboja med Cittadello in Beneventom, za katerega igra Dejan Vokić.

Miha Blažič: Ferencvaroš je osvojil jubilejni 30. naslov madžarskega prvaka in po letu 2016 spet stopil na vrh. Pred najbližjim zasledovalcem Vidijem, ki je branil naslov, si je priigral kar 13 točk prednosti. Zadnje tekme je odigral brez Slovenca, ki ni zaigral zaradi zdravstvenih težav.

Bojan Jokić si bo poskušal priigrati obstanek v dodatnih kvalifikacijah proti Tomu iz Tomska. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bojan Jokić: kapetan Slovenije bo v nedeljo z Ufo sklenil redni del ruskega prvenstva na gostovanju pri moskovskem Lokomotivu. Dvoboj se bo začel ob 13. uri po slovenskem času. Ufa je trdno prikovana na 14. mestu, tako da jo čakajo dodatne kvalifikacije, v katerih si bo na dveh tekmah poskušala izboriti obstanek med elito. Njegov tekmec bo tretjeuvrščeni drugoligaš Tom iz Tomska, tako da se Ufi obeta gostovanje v Sibiriji.

Miha Mevlja: Rostov bo v zadnjem krogu ruske premier lige v nedeljo ob 13. uri gostoval pri Akhmatu iz Groznega. Za nastop bo kandidiral tudi Primorec, ki je odpravil zdravstvene težave in redno treniral z ekipo. Rostov si je v tej sezoni že zagotovil sedmo mesto.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v prvi poljski ligi v ligi za prvaka osvojila peto mesto in po porazu v zadnjem krogu nesrečno ostala brez Evrope. Poljski mediji poročajo o tem, da je selektor Kek branilcu Jagiellonie, nekdanjemu kapetanu Olimpije, že poslal vpoklic. Podobno so za slovenske legionarje na Poljskem zapisali tudi za nekdanjega branilca Maribora Mateja Palčiča, ki išče nov klub, saj je prekinil sodelovanje z Wislo iz Krakova.

Nejc Skubic: Konyaspor se bo v zadnjem krogu turške prve lige v soboto ob 18. uri doma pomerila z zadnjeuvrščenim moštvom Akhisar Belediyespor, ki se seli v drugo ligo. Obeta se slovenski spopad, saj za goste nastopa Rajko Rotman. Konyaspor bo ostal brez Evrope, saj lahko v zadnjem krogu poskoči le do šestega mesta.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je novi (stari) hrvaški prvak, saj ima pred Rijeko krog pred koncem prvenstva s tekmo več kar 26 točk prednosti. Modri iz hrvaške prestolnice vseeno v zadnji krog, ki prinaša veliki derbi v Zagrebu med Dinamom in splitskim Hajdukom, ne vstopajo preveč zadovoljni, saj so v sredo v Pulju v finalu hrvaškega pokala izgubili proti Rijeki (1:3). Na tej tekmi je zaigral tudi Ljubljančan, ki se bo po koncu sezone najverjetneje poslovil od modrega dresa. Bo zadnji nastop za Dinamo vknjižil v nedeljo ob 19. uri proti ponosu Dalmacije?

Aljaž Struna: Houston Dynamo bo v severnoameriški profesionalni ligi MLS v noči na nedeljo ob 2. uri gostoval pri ekipi Minnesota United. Pirančan bo imel opravka z južnoameriškimi in afriškimi tekmeci, saj napad Minnesote sestavljajo Kolumbijca Angelo Rodriguez in Carlos Quintero, Ekvadorec Romario Ibarra in Ganec Abu Danladi.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta je na ciprskem prvenstvu v skupini za obstanek osvojil prvo mesto in se od sezone 2018/19 poslovil s sedmega. Primorec je odigral 26 tekem.

Vezisti

Jaka Bijol: CSKA Moskva bo sezono, v kateri je neuspešno branil drugo mesto in nastopal tudi v ligi prvakov, sklenil v nedeljo v Samari. V zadnjem krogu ruskega prvenstva bo gostoval ob 13. uri pri moštvu Krila Sovjetov, kjer igra tudi Miral Samardžić. Mladi Korošec je v prejšnjem krogu odslužil kazen rumenih kartonov, CSKA, ki si je že zagotovil nastop v ligi Europa, pa lahko sezono najvišje konča na četrtem mestu.

Damjan Bohar: Zaglebie Lubin je na poljskem prvenstvu končala sezono na šestem mestu. Prekmurec je dosegel deset zadetkov in bil drugi najboljši strelec kluba.

Domen Črnigoj: Lugano je na dobri poti, da si na švicarskem prvenstvu priigra nastop v Evropi. V zadnjem krogu bo v soboto ob 19. uri gostil zadnjeuvrščeni Grasshoppers, ki se seli v drugo ligo. Lugano ima odlično priložnost, da ohrani tretje mesto. Primorec je zaradi kazni kartonov med tednom izpustil gostovanje pri Xamaxu (1:1) v Neuchatelu.

Jon Gorenc Stanković: Huddersfield Town se je poslovil od angleške elite. Slovenski zvezni igralec je sezono končal z 11 nastopi in enim zadetkom. Zanimivo je, da je lani zatresel mrežo prav aktualnemu prvaku Manchester Cityju.

Josip Iličić je za Atalanto zabil že 13. gol v tej sezoni. Ob tem je prispeval še devet asistenc. Foto: Getty Images

Josip Iličić: v nedeljo se v Bergamu obeta spektakel sezone. Atalanta bo v zadnjem krogu italijanskega prvenstva, ki bi lahko ponudil veliko dramo v boju za ligo prvakov, ob 20.30 gostila Sassuolo. Če bo zmagala, si bo ne glede na razplet tekmecev, ki še upajo na najbolj mikavno evropsko vozovnico (Inter, AC Milan in Roma), zagotovila tretje mesto in proslavljala enega največjih podvigov v zgodovini kluba. Kranjčan, ki je v tej sezoni v življenjski formi, zato ne čudi zanimanje Napolija in Rome, bo v nedeljo zaigral v začetni enajsterici. V tej sezoni je v serie A dosegel kar 12 zadetkov in 7 asistenc.

Rene Krhin: kalvarija Štajerca, ki ima še vedno težave z gležnjem, se nadaljuje. Odkar se je marca vrnil z reprezentančne akcije, kjer si je do nastopov pomagal s protibolečinskimi sredstvi, se je stanje le poslabšalo, tako da v zadnjih tednih ne kandidira za srečanja. Tako naj bi bilo tudi zvečer, ko se bodo kanarčki ob 21.05 proti Strasbourgu poslovili od navijačev in odigrali zadnjo tekmo v tej sezoni. Na lestvici so zasidrani na polovici.

Jasmin Kurtić: SPAL iz Ferrare si je na italijanskem prvenstvu že zagotovil obstanek, v zadnjem krogu pa ga v nedeljo ob 20.30 čaka obračun z AC Milanom, neposrednim tekmecem Atalante za nastop v ligi prvakov. Belokranjec lahko tako z dobrim rezultatom Spala na dvoboju v Ferrari pomaga velikemu prijatelju Josipu Iličiću.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev bo sezono v Ukrajini končal na drugem mestu. Dva kroga pred koncem za prvakom Šahtarjem zaostaja 11 točk. V nedeljo ga ob 16. uri čaka domač dvoboj z Lvivom, za katerega Vojničan ne bo kandidiral. V začetku meseca je opravil operacije gležnja na Bavarskem in že končal sezono, zdaj pa se v domovini trudi, da bi se čim prej vrnil na igrišče. Razplet njegovega zdravstvenega stanja pozorno spremlja selektor Matjaž Kek, saj se bližata zahtevni kvalifikacijski tekmi za EP 2020 v Avstriji in Latviji. Verbič je v tej sezoni v dresu Dinama prispeval 12 zadetkov in štiri asistence.

Miha Zajc: Fenerbahče je na koncu sezone, v kateri si ne bo priigral nastopa v Evropi, ujel zmagovalni ritem. Po treh zaporednih zmagah se je na lestvici povzpel na osmo mesto, v nedeljo pa bo ob 18. uri doma pričakal Antalyaspor. Če ga bo premagal, se bo na lestvici povzpel še višje, kar bi po skromnih rezultatih in številnih razočaranjih v tej sezoni predstavljal manjši obliž na vse rane. Primorec je na zadnji tekmi po daljšem času igral od prve minute.

Napadalca

Robert Berić: Saint Etienne se bo od sezone, v kateri si je zagotovil četrto mesto in nastop v ligi Europa, poslovil že danes. Ob 21.05 bo gostoval v Angersu. Krčan ima priložnost, da nadaljuje vroči strelski niz. Slovenski napadalec, ki je letos podaljšal pogodbo s St. Etiennom, je v tej sezoni dosegel devet zadetkov.

Andraž Šporar je klubsko sezono 2018/19 zaključil z neverjetnimi 33 doseženimi zadetki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Andraž Šporar: v petek je odigral zadnjo tekmo v klubski majici v sezoni 2018/19, ki je bila zanj naravnost sanjska, prav na tak način pa jo je tudi zaključil. Pri zmagi Slovana iz Bratislave, ki si je naslov prvaka zagotovil že pred časom, je v petek zabil en gol. Zadel je v 55. minuti, ko je z enajstih metrov zadel za vodstvo svoje ekipe proti Seredu z 2:0. Na igrišču je bil od prve do zadnje minute, do konca tekme, ki se je končala z zmago Slovana s 3:1, pa se ni vpisal med strelce, tako da je sezono zaključil pri 29 prvenstvenih golih. S tem je izenačil rekord slovaške lige, 29 golov je namreč zabil tudi nekdanji napadalec Košic Robert Semenik v sezoni 1995/96. Ljubljančan je tako na 36 tekmah v vseh tekmovanjih v tej sezoni zabil izjemnih 34 golov.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Konec sezone. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Wacker Innsbruck - Mattersburg, sobota 17.00 Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Hartberg - Admira Mödling, sobota 17.00 Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Ried - Austria Celovec, nedelja 10.30 Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr - BW Linz, nedelja 10.30 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Ried - Austria Celovec, nedelja 10.30 Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, 1. liga Konec sezone. Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga Konec sezone. Roeselare si je zagotovil obstanek v drugi ligi. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga GOŠK Gabela - Sarajevo, sobota 17.00 Zaradi zdravstvenih težav ne bo kandidiral za tekmo. Sarajevo je novi prvak BiH. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj Kakanj - Krupa, sobota 17.00 Dino Martinović (Etar) Bolgarija, 1. liga, kvalifikacije za ligo Europa Levski Sofija - Etar, sreda 19.00 Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Konec sezone. Lokomotiv si je zagotovil obstanek, osvojil pa tudi bolgarski pokal po zaslugi prekrasnega zadetka Alena Ožbolta. Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Konec sezone. Apoel je ciprski prvak. Bezjak je v tej sezoni dosegel štiri zadetke. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Konec sezone. Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga Konec sezone. Pafos si je zagotovil obstanek. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Konec sezone. Pafos si je zagotovil obstanek. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga, skupina za prvaka Jablonec - Slovan Liberec, nedelja 16.00 Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga Konec sezone. Vejle je izpadel v drugo ligo. Filip Valenčič (Inter Turku) Finska, 1. liga HIFK - Inter Turku, sobota 16.00 Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Amiens - Guingamp, petek 21.05 Guingamp zapušča prvoligaško druščino. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen - Bordeaux, petek 21.05 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Konec sezone. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Konec sezone. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Osijek - Inter Zaprešić, nedelja 19.00 Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Rene Mihelič (Persib Bandung) Indonezija, 1. liga Semen Padang - Persib Bandung, sreda 16.00 Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Cagliari - Udinese, nedelja 20.30 Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Roma - Parma, nedelja 20.30 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Frosinone - Chievo, sobota 18.00 Chievo se seli v drugo ligo. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter - Empoli, nedelja 20.30 Samir Handanović je bil izbran za najboljšega vratarja sezone v serie A. Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Frosinone - Chievo, sobota 18.00 Frosinone se seli v drugo ligo. Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Roma - Parma, nedelja 20.30 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Fiorentina - Genoa, nedelja 20.30 Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Konec sezone. Padova je izpadla v tretjo ligo. Maks Barišič (Padova) Italija, 2. liga Konec sezone. Padova je izpadla v tretjo ligo. Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Konec sezone. Livorno je obstal v ligi. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Konec sezone. Carpi je izpadel v tretjo ligo. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Konec sezone. Lecce je končal sezono na drugem mestu in si zagotovil napredovanje v prvo ligo. Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga (play-off za prvo ligo) Benevento - Cittadella, sobota 21.00 Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Irtiš Pavlodar - Atyrau, nedelja 14.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Konec sezone. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, pokal, finale RB Leipzig - Bayern München, sobota 20.00 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Konec sezone. Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Konec sezone. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Konec sezone. Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Konec sezone. Fortuna Sittard si je zagotovila obstanek. Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga (play-off za ligo Europa) Utrecht - Vitesse, petek 20.45 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Konec sezone. Twente je zasedel prvo mesto in se uvrstil v prvo ligo. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Konec sezone. Arka si je zagotovila obstanek. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Konec sezone. Piast je prvič v klubski zgodovini postal prvak Poljske. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Konec sezone. Wisla si je zagotovila obstanek, Palčič bo zapustil klub. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Konec sezone. Korona si je zagotovila obstanek. David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Konec sezone. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Anži Mahačkala - Ural, nedelja 13.00 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Lokomotiv Moskva - Ufa, nedelja 13.00 Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Lokomotiv Moskva - Ufa, nedelja 13.00 Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg - Spartak Moskva, nedelja 13.00 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga CSKA Moskva - Krila Sovjetov, nedelja 13.00 Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka Slovan Bratislava : Sered 3:1 Igral je vso tekmo. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Sion - Thun, sobota 19.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Winterthur - Schaffhausen, nedelja 16.00 Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Bangkok United - Samut Prakan City, nedelja 13.00 Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Konyaspor - Akhisarspor, sobota 18.00 Akhisarspor se poslavlja od prve turške lige. Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Konec sezone. Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Philadelphia Union - Portland Timbers, nedelja 1.30 Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS New England Revolution - DC United, nedelja 1.30