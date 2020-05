Legendarni Nizozemec pristal v bolnišnici

57-letni legendarni Nizozemec je posredovanju zdravniške ekipe v stabilnem stanju, a čakajo ga še številni pregledi. ''Ronald potrebuje počitek, upam, da boste spoštovali njegovo zasebnost,'' so v izjavi za javnost zapisali njegovi predstavniki.

"Drži se legenda. Nikoli ne bom pozabil, da si verjel vame in mi dal priložnost," je na Twitterju zapisal Nizozemčev nekdanji izbranec pri Evertonu Yannick Bolasie.

Stay strong Legend 🙏🏿 can never forget the opportunity you gave me & the faith you showed in me 💙 #BlueFamily #YYB #MyGuy pic.twitter.com/RCIqm1yIGo