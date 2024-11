V celjski bolnišnici prestavili začetek operacij na odprtem srcu

Celjska bolnišnica je za danes načrtovala prvo operacijo na odprtem srcu, a jo je prestavila za nedoločen čas. Kot so za STA povedali v bolnišnici, so operacijo prestavili, saj naslednji teden pričakujejo obisk pristojnih z ministrstva za zdravje, ki si bodo ogledali prostore, kjer bodo opravljali operacije na odprtem srcu.

Po poročanju časnika Dnevnik je namreč ministrstvo pričakovalo, da bodo v bolnišnici z operacijami počakali do omenjenega ogleda.

V celjski bolnišnici bodo sicer začeli operacije na odprtem srcu brez dogovora s kliničnima centroma v Ljubljani in Mariboru, poleg tega po navedbah časnika še niso izpolnjeni pogoji za financiranje teh operacij.

Financiranja še nimajo urejenega

Kot navaja Dnevnik, financiranje še ni urejeno, saj so na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) šele začeli postopek za podpis aneksa k pogodbi za izvajanje omenjenih operacij s celjsko bolnišnico. Na ZZZS pričakujejo, da bodo v postopku dobili zagotovila ministrstva za zdravje o izpolnjevanju zakonskih pogojev za začetek srčnih operacij, poleg formalnih pa je treba izpolniti pogoje za zagotovitev obravnave bolnikov, dodaja časnik.

Vodja celjske kardiokirurške ekipe Tomislav Klokočovnik je v ponedeljek dejal, da si ljubljanski in mariborski klinični center ponujenega sodelovanja v primeru kardiokirurgije ne želita, čeprav gre za zmanjševanje čakalnih vrst.

V UKC Ljubljana pa po navedbah časnika operacijam na odprtem srcu v celjski bolnišnici ne nasprotujejo, a opozarjajo, da bi morali vključevati tako 24-urno oskrbo bolnikov kot tudi zdravljenje po takšnih posegih.

V celjski bolnišnici načrtujejo 50 operacij na odprtem srcu

Kot so v celjski bolnišnici pred dnevi zapisali v sporočilu za javnost, operativna ekipa, ki jo vodi Klokočovnik, za letos načrtuje izvedbo 50 operacij na odprtem srcu.

Pred začetkom dela oddelka so se sicer v javnosti pojavili nekateri dvomi v povezavi z delovanjem in uvedbo programa kardiokirurgije, vzpostavitvijo oddelka za kardiokirurgijo ter nakupom medicinske opreme. V bolnišnici so zatrdili, da je bil nabavni postopek za nakup potrebne opreme izveden transparentno in skladno z določbami zakona o javnem naročanju.