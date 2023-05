Legendarni Mourinho se na to ne ozira

V budimpeški Puskas Areni se bosta drevi v finalu drugega najelitnejšega klubskega tekmovanja pomerili stara znanka Sevilla in italijanska Roma, ki jo vodi prekaljeni Jose Mourinho. Portugalskega stratega čaka težka naloga, saj mu bo nasproti stala ekipa, ki ostaja neporažena na zadnjih petih celinskih finalih in velja za najuspešnejši klub v ligi Europa s šestimi pokali. Kluba sta se edinkrat do zdaj pomerila v osmini finala Evropske lige 2020, ko je napredovanje uspelo poznejši zmagovalki Sevilli.

Liga Europa, finale:

Za Los Rojilancos je uspeh prvič prišel leta 2006, ko je zdajšnji kapetan Jesus Navas pri rosnih 20 letih dvignil pokal zmagovalcev proti Middlesbroughu, ki danes igra v drugi angleški ligi. Enak uspeh so ponovili v letih 2007, 2014, 2015, 2016 in 2020. Zmagovalci Lige Evropa pridobijo neposreden vstop v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja Lige prvakov, zato je motiv še toliko večji. V primeru zmage Rome bi Mourinho postal prvi trener, ki bi osvojil evropsko ligo s tremi različnimi klubi, potem ko je leta 2003 zmagal s Portom in leta 2017 z Manchester Unitedom. A Portugalec ne bi bil "The Special One", če se na ta podatek ne bi požvižgal. "Me ne zanima," je v svojem slogu odgovoril na vprašanje o rekordu.

Joseja Mourinha zanima samo končna lovorika. Foto: Guliverimage

Pot do finala

Andaluzijski klub, ki ga vodi že tretji trener to sezono, Jose Luis Mendilibar, je v četrtfinalu s skupnih 5:2 premagal Manchester United, v polfinalu pa mu je pot poskusil prekrižati italijanski Juventus, ki je po izenačeni prvi tekmi na koncu izgubil z minimalnih 1:2.

Bo Joseju Luisu Mendilibarju že nekaj mesecev po prevzemu uspelo osvojiti pokal? Foto: Reuters

Za italijanski klub iz Rima je to že drugi finale evropskih tekmovanj zapored. Klub iz večnega mesta je lani proti nizozemskemu Feyenoordu zmagal v Konferenčni ligi, sicer najnižje rangiranem klubskem tekmovanju pod UEFO. Prav njih je Roma letos izločila kljub prvi izgubljeni tekmi četrtfinala z 0:1, v četrtfinalu Evropske lige, ko jih je na povratni tekmi nadigrala in zmagala z rezultatom 4:1. V polfinalu se je moštvo pod vodstvom Mourinha pomerilo z Bayernom iz Leverkusna in zmagalo z golom, ki ga je na prvi in domači tekmi na stadionu Stadiu Olimpico zabil Edoardo Bove.

Veselje igralcev Seville ob zadetku proti Juventusu Foto: Reuters

Več težav pri Sevilli

Glede na to, da je Portugalec na klopi Rome na prvenstveni tekmi v Firencah ob siceršnjem porazu na igrišče poslal oslabljeno ekipo, je s tem nakazal, da bo na današnjem obračunu šel na vse ali nič. V Toskano sicer niso odpotovali Nemanja Matić, vratar Rui Patricio in kapetan Lorenzo Pellegrini, zato je mogoče pričakovati, da bodo današnjo tekmo vsi začeli na igrišču. Klubsko osebje Rome naj bi potrdilo, da se vrača tudi svetovni prvak z Argentino Paulo Dybala, ta je manjkal zaradi okrevanja po poškodbi gležnja, ki jo je staknil na tekmi z Atalanto prejšnji mesec. Argentinec naj bi bil dovolj pripravljen, da bo ekipi pomagal s klopi. Vrača pa se tudi Leonardo Spinazzola, kar pomeni, da Mourinho ne bo mogel računati le na Ricka Karsdorpa in Marasha Kumbulla.

Pri rdeče-belih iz Andaluzije bo med vratnice stopil Yassine Bounou, ki je navduševal na decembrskem svetovnem prvenstvu v Katarju, a je bil po prihodu novega trenerja Mendilibarja določen za pokalnega vratarja. Za bitko na igrišču sta pripravljena tudi Joan Jordan in Suso, ki sta okrevala po poškodbah, kar pa ne velja za Tanguyja Nianzouja in Marcaoa, njuno sodelovanje v finalu je še vprašljivo. Marcus Acuna pa je suspendiran.

Navas najstarejši zunanji igralec v finalu

Modrooki španec, ki velja za simbol Seville, Jesus Navas danes šteje 37 let in 191 dni, kar pomeni, da bi ob vstopu na igrišče postal najstarejši zunanji igralec, ki je zaigral v finalu pokala UEFA ali Lige Evropa. Absolutni rekord za zdaj drži David Weir, ki je med vratnicama Rangers v finalu branil leta 2008, ko je imel 38 let. Bo desni bočni branilec tako po treh letih znova dvignil pokal zmagovalcev?

Legendarni kapetan andaluzijskega kluba Foto: Getty Images

