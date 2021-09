Legendarni Brazilec sporočil: Okrevam dobro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz bolnišnice, kjer se zdravi, so v ponedeljek sporočili, da nekdanji nogometni zvezdnik okreva v intenzivni negi. V novem sporočilu v sredo pa niso potrdili, ali je še na intenzivni negi ali ne. Peleju so tumor odkrili med rutinskim zdravniškim pregledom v bolnišnici Albert Einstein, kjer je Pele na zdravljenju vse od 31. avgusta.

Nogometaš s pravim imenom Edson Arantes do Nascimento je zadnja leta v slabem zdravstvenem stanju, nazadnje je imel težave aprila 2019 v Parizu zaradi hudega vnetja sečil, ko so mu odstranili tudi ledvične kamne.

Lani je njegov sin Edinho za portal Globoesporte razkril, da ima njegov oče zaradi zdravstvenih težav tudi psihične probleme. Ti so se povečali, ko je imel po operaciji kolka težave z mobilnostjo, saj mu je bilo zaradi tega nerodno. A ne le težave s kolkom, ki so mu ga operirali večkrat. V preteklih letih je imel tudi težave s hrbtenico in kolenom.

Mnogi ga imajo za najboljšega nogometaša v zgodovini, še danes je edini, ki je trikrat osvojil svetovno prvenstvo (1958, 1962 in 1970). Na svetovni oder je prišel pri le 17 letih z blestečimi goli, med drugim z dvema v finalu proti gostiteljici Švedski, ko je Brazilija leta 1958 prvič osvojila svetovno zvezdico. Skupno je za Brazilijo odigral 92 tekem.

Po upokojitvi od mednarodnega nogometa je Pele zaigral za New York Cosmos, nato pa končal kariero z več kot tisoč zadetki na računu.