Pele dobro okreva po operaciji. "Zdaj se počutim že zelo dobro."

"V soboto so me operirali, da odstranijo sumljivo tkivo na mojem debelem črevesu. Tumor so odkrili na preiskavah, ki sem jih omenil že prejšnji teden. Zdaj se počutim že zelo dobro," je Pele sporočil na Instagramu.

Prejšnji teden je 80-letni Pele odšel v bolnišnico v Sao Paulu na redne preglede, ki jih pred tem zaradi pandemije covid-19 ni mogel opraviti. Takrat novic o kakršnihkoli zdravstvenih težavah ni bilo.

A Pele je bil vseskozi nekoliko svojevrsten in je posredno nakazal na težave. Tudi v sporočilu o tumorju se ni izneveril svojemu slogu. "Vajen sem slaviti velike zmage z vami ob strani," je svojim privržencem sporočil nogometaš in dodal, da se bo "tekme" lotil z nasmeškom na obrazu, veliko optimizma in veselja do življenja ter obdan z ljubeznijo družine in prijateljev.

Za brazilsko nogometno reprezentanco je Pele odigral 92 tekem in se z njo veselil treh naslovov svetovnega prvaka (1958,1962, 1970). In v zgodovino se je vpisal prav kot edini nogometaš doslej, ki se lahko pohvali s tremi tovrstnimi naslovi.

S starostjo so prišle tudi zdravstvene težave, in lani je njegov sin Edinho za portal Globoesporte razkril, da je njegov oče zaradi zdravstvenih težav trpel tudi psihično. Še posebej po operaciji kolka, ko je imel težave z mobilnostjo in mu je bilo zaradi tega zelo neprijetno.

A ni imel težav le s kolkom, ki so mu operirali večkrat. V preteklih letih je imel bolečine v hrbtenici, kolenu, tudi vnetje sečil, po katerem so mu odstranili ledvične kamne.