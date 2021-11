Slovenci s Slovaške s točko, golijada Hrvatov in Rusov

V predzadnjem krogu kvalifikacij za SP 2022 je Slovenija s Slovaško, ki ni več štela o ničemer, igrala 2:2. Pa so varovanci Matjaža Keka dvakrat vodili. Visoki zmagi sta dosegli Hrvaška in Rusija, ki se v slovenski skupini borita za prvo mesto.

Foto: Reuters Prvi polčas so v Trnavi z 1:0 dobili Slovenci. Po dvojni podaji z Andražem Šporarjem je v 18. minuti zadel Miha Zajc. Čudovita akcija nekdanjih soigralcev pri Olimpiji. Prvič na tekmi so VAR uporabili v 28. minuti, ko so sodniki pokazali na belo točko za Slovaško. A jo je VAR razveljavil, saj je Miha Blažič Lukasa Haraslina podrl izven kazenskega prostora. V zaključku polčasa so domačini pritisnili, a Jana Oblaka niso premagali. Niti Marek Hamsik, ki mu je Oblak v 43. minuti vrhunsko branil. V sodnikovem dodatku je Sloveniji pomagala še prečka.

Tudi v drugem polčasu so sodniki uporabili VAR po posredovanju Blažiča. Žoga ga je zadela v kazenskem prostoru v roko, v tem primeru pa so dosodili 11-metrovko. Obenem je zaradi drugega kartona moral še v slačilnico. Oblaka je z bele pike premagal Ondrej Duda. A le štiri minute pozneje je Slovenija z igralcem manj znova povedla. Iz kota je podal Josip Iličić, v skoku je bil najvišji Miha Mevlja, ki je zadel za 2:1. Hladna prha pa v 74. minuti, ko je Jure Balkovec slabo izbil žogo iz kazenskega prostora. Na robu le tega jo je dobil David Strelec in streljal neubranljivo za končni izid 2:2.

Visoki zmagi Rusije in Hrvaške

Ruska reprezentanca ostaja vodilna v skupini H, saj je Ciper premagala s kar 6:0 in ima po predzadnji tekmi 22 točk. Aleksandr Jerohin v četrti in 87., Aleksej Mirančuk v 55., Andrej Mostovoj v 56., Aleks Sutormin v 62. in Anton Zabolotnij v 82. minuti so bili strelci. Še gol več so dali Hrvati, ki so Malto odpravili s kar 7:1. Za prvo mesto in neposredno uvrstitev v Katar se bosta tako Hrvaška in Rusija udarili v zadnjem krogu.

Evropski prvaki v petek s Švico

Evropski prvaki Azzurri bodo dejavni v petek, ko jih čaka veliki derbi s Švico. Sosedi imata enako število točk (14), a imajo Italijani boljšo razliko v zadetkih, tako da bi si z zmago zagotovili ogromno prednost pred zadnjim krogom, ko jih čaka gostovanje v Belfastu.

Evropski podprvak Anglija lahko v petek stori veliko uslugo Poljakom, saj bi z zmago na Wembleyju preprečil Albancem, da bi konkurirali za drugo mesto vse do zadnjega kroga. Poljska z Robertom Lewandowskim, za mnoge prvim favoritom za letošnjo priznanje zlata žoga, naj ne bi imela težjega dela v Andori, v primeru senzacije v Londonu, če bi jo Albanci zagodli trem levom, pa bi Poljaki lahko celo prevzeli vodstvo v skupini.

Zaključna žogica za Francijo, v Zenici bo še bučno

Francozi so nedavno osvojili ligo narodov. Foto: Guliverimage V soboto bo zanimivo že ob 15. uri, ko bo Bosna in Hercegovina odločala o svoji usodi v Zenici. Če bo premagala Finsko, se bo povzpela na drugo mesto, nato pa ga lahko v zadnjem krogu, ko se bo ponovno predstavila pred bučnimi navijači na domačem stadionu Bilino Polje, tudi zadržijo. Takrat bodo gostili Ukrajino, kraljico neodločenih rezultatov (ena zmaga in kar šest remijev), ki bo ta konec tedna počivala. Svetovni prvak Francija lahko uresniči cilj in se uvrsti na SP 2022 v Katar z domačo zmago nad Kazahstanom.

V skupini G je v najboljšem položaju Nizozemska, ki je izpustila zadnje SP 2018, tokrat pa ne želi ponoviti napake. Tulipani imajo pred Norvežani, ki bodo v zadnjem krogu gostovali v Rotterdamu, dve točki prednosti. V soboto bodo oranžni, ki imajo v svojih vrstah najboljšega strelca kvalifikacij Memphisa Depayja (devet zadetkov), gostovali v Podgorici, v boj za najvišja mesta pa se lahko vključi tudi še tretjeuvrščena Turčija.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo spomladi 2022 dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti je po torkovih tekmah brez vseh možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije ostala Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.