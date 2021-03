Fantomski zadetek Ronalda v Beogradu buri duhove, konec čudežnega niza Slovenije

Izjavi selektorjev po tekmi:

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju Matjaža Keka premore Slovenija, so tri dni po veliki zmagi nad svetovno podprvakinjo Hrvaško (1:0 v Stožicah) ostali brez točk na gostovanju v Rusiji. Čeprav so namučili favoriziranega gostitelja, si priigrali kar nekaj priložnosti, v Sočiju pa je bilo po zaslugi prekrasnega zadetka Josipa Iličića napeto vse do zadnjih sekund, je zmaga ostala doma.

Slovenski nogometaši so tako prekinili mogočen niz in prvič po 19. novembru 2019, ko so kvalifikacije za Euro 2020 sklenili s porazom na Poljskem (2:3) izkusili grenkobo poraza. Nato so nanizali kar devet tekem brez poraza (šest zmag in trije remiji), v Sočiju pa je moral kapetan Jan Oblak po žogo v svojo mrežo kar dvakrat. S tem se je končal njegov niz nepremagljivosti, ki je v državnem dresu trajal kar 575 minut. Rusom je zmago zagotovil dvakratni strelec Artem Dzjuba, oba zadetka pa sta padla po neodločnosti slovenske obrambe. Na to je po porazu v Sočiju opozoril slovenski selektor, ki ga v torek čaka nov izziv. Slovenska reprezentanca bo gostovala na Cipru, a ne bo mogla računati na kaznovanega Miho Mevljo, ki je v Sočiju prejel drugi rumeni karton v tem ciklusu, pa tudi na Andraža Šporarja, ki po odredbi ''NIJZ'' Portugalcev, njegovega klubskega delodajalca Brage, ne sme nastopiti na Cipru, tako da Ljubljančan zapušča reprezentanco in se vrača na Portugalsko.

Fotogalerija s tekme v Sočiju, foto Reuters in Guliverimage:

Hrvaška komaj ugnala Ciper, turška rapsodija na Norveškem

Veselje hrvaških nogometašev po zadetku Maria Pašalića. Foto: Reuters Svetovni podprvaki Hrvati so po razočaranju v Ljubljani na Reki premagali Ciper (1:0), a z igro znova niso navdušili. Ciprčani, ki so v uvodnem nastopu spravili v slabo voljo Slovaško, saj so se z njo razšli brez zmagovalca, so na Rujevici prejeli le en zadetek. Njihovo mrežo je v 40. minuti zatresel Mario Pašalić, soigralec Josipa Iličića pri Atalanti. Čeprav je Hrvaška prevladovala in vodila igro, je v okvir vrat gostov sprožila le tri strele. Domači kapetan Luka Modrić je vknjižil 135. nastop v državnem dresu in postal nov hrvaški rekorder.

Slovaška bo prvo zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu lovila zvečer na domači tekmi proti zadnjeuvrščeni Malti.

V skupini G je še enkrat več navdušila Turčija. Po veličastni domači zmagi nad Nizozemsko (4:2) je spravila na koleno še Norveško in jo v gosteh nadigrala s 3:0. Tulipani so na domačih tleh pozdravili pričakovano zmago nad Latvijo in se na lestvici povzpeli na tretje mesto, pred njimi pa so poleg vodilnih Turkov še Črnogorci, ki so po Latviji vzeli mero še skromnemu Gibraltarju.

Nora tekma v Beogradu, Ronaldo ostal brez naziva junaka dvoboja

Cristiano Ronaldo bi lahko odločil zmagovalca v Beogradu, a sodniki niso priznali njegovega zadetka. Foto: Reuters Evropski prvaki Portugalci so gostovali v Srbiji. Po dveh zadetkih Dioga Jote so si priigrali lepo prednost v prvem polčasu, a so jo do 60. minuti že zapravili. Rezultat 2:2 se do konca srečanja ni več spreminjal, čeprav bi se moral, saj je Cristiano Ronaldo v izdihljajih srečanja, ko so imeli gostje tudi igralca več, dosegel zadetek. Žoga je, tako je pokazal tudi počasen posnetek, vendarle s polnim obsegom prešla golovo črto, a nizozemski sodnik Danny Makkelie ni priznal gola.

Ker v kvalifikacijah za SP 2002 ni sistema VAR, ki bi pomagal delivcem pravice, so Portugalci neupravičeno ostali brez zmage, Ronaldo si je za žolčne proteste prislužil rumeni karton in predčasno zapustil igrišče. Pri odhodu z igrišča je jezno odvrgel še kapetanski trak, selektor Portugalske Fernando Santos pa se po dramatični tekmi še dolgo ni mogel sprijazniti z razpletom. Njegov stanovski kolega Dragan Piksi Stojković, ki je pred kratkim sedel na vroči srbski stolček, je tako zadržal Srbijo na prvem mestu skupine A.

Cristiano Ronaldo ni skrival ogorčenja in nezadovoljstva, ko ni bil priznan njegov zadetek. Foto: Reuters

Srbski napadalec Aleksandar Mitrović je dosegel že 39. zadetek in postal najboljši reprezentančni strelec vseh časov. Da je bil večer še bolj zanimiv in nepredvidljiv, je poskrbel Luksemburg, ki je v gosteh senzacionalno ugnal Irsko (1:0). To je bila šele njegova druga zmaga v zgodovini, odkar nastopa v kvalifikacijah za največje tekmovanje.

V nedeljo bo na delu šest kvalifikacijskih skupin. Španci, ki so v prvem krogu presenetljivo doma le remizirali z dobro slovensko znanko iz lige narodov, Grčijo, bodo gostovali v Gruziji, Italija v Bolgariji, Anglija v Albaniji, Nemčija v Romuniji, svetovna prvakinja Francija pa v zgodnjih popoldanskih urah v oddaljenem Kazahstanu.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.

Kvalifikacije za SP 2022, 2. krog: Skupina H:

Sobota, 27. marec:

Rusija : Slovenija 2:1 (2:1)

Dzjuba 26., 35.; Iličić 36.

Hrvaška : Ciper 1:0 (1:0)

Pašalić 40.



Slovaška : Malta 2:2 (0:2)

Strelec 49., Škriniar 53.; Gambin 16., Satariano 20. Lestvica:

1. Rusija 2 tekmi - 6 točk

2. Slovenija 2 - 3

3. Hrvaška 2 - 3

4. Slovaška 2 - 2

5. Ciper 2 - 1

6. Malta 2 - 1 Skupina A:

Sobota, 27. marec:

Srbija : Portugalska 2:2 (0:2)

Mitrović 46., Kostić 60.; Jota 11., 36.; R.K.: Milenković 90./Srbija



Irska : Luksemburg 0:1 (0:0)

Rodrigues 85.



Lestvica:

1. Srbija 2 - 4

2. Portugalska 2 - 4

3. Luksemburg 1 - 3

4. Azerbajdžan 1 - 0

5. Irska 2 - 0 Skupina B:

Nedelja, 28. marec:

18.00 Gruzija - Španija

20.45 Kosovo - Švedska Lestvica:

1. Švedska 1 - 3

2. Grčija 1 - 1

3. Španija 1 - 1

4. Kosovo 0 - 0

5. Gruzija 1 - 0 Skupina C:

Nedelja, 28. marec:

20.45 Bolgarija - Italija

20.45 Švica - Litva Lestvica:

1. Švica 1 - 3

2. Italija 1 - 3

3. Litva 0 - 0

4. Bolgarija 1 - 0

5. Severna Irska 1 - 0 Skupina D:

Nedelja, 28. marec:

15.00 Kazahstan - Francija

20.45 Ukrajina - Finska



Lestvica:

1. BiH 1 - 1

2. Finska 1 - 1

3. Ukrajina 1 - 1

4. Francija 1 - 1

5. Kazahstan 0 - 0



Skupina E:

Sobota, 27. marec:

Belorusija : Estonija 4:2 (1:1)

Lisakovič 45./11-m, 83., Kendiš 64., Savitskij 81.; Anier 31., 55.; R.K.: Oigus 77./Estonija



Češka : Belgija 1:1 (0:0)

Provod 50.; Lukaku 61. Lestvica:

1. Češka 2 - 4

2. Belgija 2 - 4

3. Belorusija 1 - 3

4. Wales 1 - 0

5. Estonija 2 - 0 Skupina F:

Nedelja, 28. marec:

18.00 Danska - Moldavija

20.45 Avstrija - Ferski otoki

20.45 Izrael - Škotska



Lestvica:

1. Danska 1 - 3

2. Avstrija 1 - 1

3. Škotska 1 - 1

4. Ferski otoki 1 - 1

5. Moldavija 1 - 1

6. Izrael 1 - 0 Skupina G:

Sobota, 27. marec:

Črna gora : Gibraltar 4:1 (2:1)

Bečiraj 26., Simić 43., Tomašević 53., Jovetić 80.; Styche 30./11-m



Norveška : Turčija 0:3 (0:2)

Tufan 4., 59., Soyuncu 28.; R.K.: Thorstvedt 90./Norveška



Nizozemska : Latvija 2:0 (1:0)

Berghuis 32., de Jong 69. Lestvica:

1. Turčija 2 - 6

2. Črna gora 2 - 6

3. Nizozemska 2 - 3

4. Norveška 2 - 3

5. Latvija 2 - 0

6. Gibraltar 2 - 0 Skupina I:

Nedelja, 28. marec:

18.00 Albanija - Anglija

20.45 Poljska - Andora

20.45 San Marino - Madžarska Lestvica:

1. Anglija 1 - 3

2. Albanija 1 - 3

3. Poljska 1 - 1

4. Madžarska 1 - 1

5. Andora 1 - 0

6. San Marino 1 - 0 Skupina J:

Nedelja, 28. marec:

18.00 Armenija - Islandija

20.45 Severna Makedonija - Liechtenstein

20.45 Romunija - Nemčija Lestvica:

1. Nemčija 1 - 3

2. Romunija 1 - 3

3. Armenija 1 - 3

4. Severna Makedonija 1 - 0

5. Liechtenstein 1 - 0

6. Islandija 1 - 0

Dogajanje v Sočiju:

