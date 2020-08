Celjani v zaključku napolnili irsko mrežo in napredovali

Celjani po letu 2015 spet nastopajo v evropskih pokalih. Takrat so igrali v kvalifikacijah za ligo Europo, zdaj pa lovijo skupinski del elitne lige prvakov.

Prvo oviro so uspešno preskočili, proti irskemu prvaku Dundalku so se pošteno nagarali in ga dokončno strli šele v zadnjih minutah srečanja, ki so ga odigrali na Szusza Ferenc Stadionu v Ujpestu, saj bi imel Dundalk v koronaobdobju težave pri vrnitvi iz Celja na Irsko. Ker Slovenije ni na zelenem seznamu te otoške države, sta morala kluba v skladu z navodili Uefe sprejeti dogovor o nevtralnem prizorišču tekme.

Poročilo s tekme:

V drugem krogu kvalifikacij Celjane čaka norveški prvak Molde, ki je v sredo razbil finskega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Ko je že kazalo, da se mreža v prvem polčasu, v katerem so Irci v okvir vrat sprožili tri strele, varovanci Dušana Kosića pa enega, ne bo zatresla, se je Luka Kerin znašel ena na ena z gostujočim vratarjem Garyjem Rogersom, ga premagal in svoje moštvo na odmor odpeljal z vodstvom 1:0.

Rezultat je vztrajal vse do 90. minute, ko je po podaji kapetana Lotriča zadel Dario Vizinger. Ni bilo še konec zadetkov, v 96. minuti je končnih 3:0 postavil povratnik v celjski vrsti Filip Dangubić.

Prihodnji teden nad Molde

Grofi se bodo prihodnji teden kot gostitelji pomerili z norveškim prvakom Moldejem, ki je na današnji tekmi s 5:0 odpravil finskega prvaka KuPS.

Fotogalerija s tekme NK Celje : Dundalk (foto: Vid Ponikvar)

Blažičevi napredovali, težave za Slovan

Miha Blažič je s Ferencvarošem napredoval v drugi krog, kjer pa jih čaka težka naloga, škotski Celtic. Foto: Vid Ponikvar Napredovanje si je zagotovil še en Slovenec, in sicer Miha Blažič v dresu Ferencvaroša. Na domačem terenu so z 2:0 premagali švedskega prvaka Djurgardens, v naslednjem krogu jih čaka zahtevna naloga, nasproti jim bo stal švedski prvak Celtic.

Poleg Celja bi morali danes s prvim krogom kvalifikacij opraviti še štirje slovenski legionarji. Trojček pri Slovanu Kenana Bajrića, Žana Medveda in Alena Ožbolta bi se moral na gostovanju pomeriti z ekipo KI s Ferskih otokov, a se je zapletlo. Razlog pa - kaj drugega kot novi koronavirus.

Potem ko je bilo več testov na okužbo s koronavirusom nogometašev negativnih, naj bi bil na prizorišču tekme pozitiven član osebja slovaške ekipe. Neuradno fizioterapevt. Ekipa je morala v izolacijo, tekme pa danes ne bo. Kot so zapisali na uradni strani kluba, jim je Uefa dala možnost, da obračun odigrajo v petek na Ferskih otokih. Slovaki naj bi tako na gostovanje pripeljali drugo zasedbo, v kateri naj bi bil tudi kakšen od mladincev. Ob tem si bodo prizadevali, da bo prva ekipa ponovno testirana in da ji ne bo treba biti več v lokalni karanteni na Ferskih otokih.

Že v torek je bilo na sporedu pet tekem. Favoriti na domačih zelenicah niso imeli nobenih težav s tekmeci. Še največ dela je imela poljska Legia, ki je zgolj z 1:0 premagala nasprotnika iz Severne Irske. Crvena zvezda je razbila Gibraltarce, Celtic Islandce, belurski Brest pa je izločil Astano.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog: Torek, 18. avgust:

Qarabag (Aze)* : Sileks (Mak) 4:0

Legia (Pol)* : Lindfield (SIr) 1:0

Dinamo Brest (Blr)* : Astana (Kaz) 6:3

Celtic (Ško)* : KR Reykjavik (Isl) 6:0

Crvena zvezda (Srb)* : Europa (Gib) 5:0 Sreda, 19. avgust:

Celje* : Dundalk 3:0 (1:0)

Kerin 43., Vizinger 90., Dangubić 96

Poročilo s tekme Ararat-Armenia (Arm) : Omonia (Cip)* 0:1 (podaljški)

Molde (Nor)* : KuPS (Fin) 5:0

Flora (Est) : Sudava (Lit) 1:2* (po izvajanju 11-metrovk)

Dinamo Tbilisi (Gru) : Tirana (Alb)* 0:2

Maccabi Tel Aviv (Izr)* : Riga (Lat) 2:0

Ferencvaroš (Mad)* : Djurgarden (Šve) 2:0

20.00 Budućnost (Čg) - Ludogorec (Bol)

20.00 Connah's Quay (Wal) - Sarajevo (BiH)

20.00 Sheriff (Mol) - Fola (Luk)

21.00 Floriana (Mal) - Cluj (Rom)

20.00 KI (FeO) - Slovan Bratislava (Slk) - prestavljeno na petek



*uvrščeni v drugi krog kvalifikacij.