Pozor, vroči Celjani danes napadajo slovenski rekord!

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog (povratne tekme):

Torek, 16. julij:

Damir Krznar bo poskušal Celjanom omogočiti dolgo evropsko jesen. Foto: www.alesfevzer.com Poteka uvodno dejanje kvalifikacij za ligo prvakov, ki v tej sezoni prinaša kopico novosti. Namesto skupinskega dela bo zaživel ligaški del s kar 36 klubi. Sedem si jih bo poskušalo izboriti nastop v kvalifikacijah, med njimi tudi Celje, ki je na zelo dobri poti, da napreduje v 2. krog. Danes bo na stadionu Z'dežele ob 19. uri pričakal Floro iz Talina.

V dobrih treh desetletjih, odkar je na evropskem nogometnem zemljevidu zaživela liga prvakov, so se v kvalifikacijah preizkusili številni slovenski klubi. Z naskokom največ uspeha je imel Maribor, ki se je trikrat uvrstil med evropsko elito, kar zadeva najvišjo zmago v posameznem krogu, pa za zdaj rekord pripada Muri. Črno-beli so v sezoni 2021/22 pod vodstvom Anteja Šimundže, takrat so se prebili v skupinski del konferenčne lige, v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov nadigrali prvaka Severne Makedonije. Najprej so Shkendijo ugnali z 1:0, nato pa doma v Murski Soboti kar s 5:0. Tako so tekmeca iz Tetova izločili s skupnim rezultatom 6:0, zanimivo pa je, da sta na povratni tekmi uvodna zadetka za Muro dosegla Luka Bobičanec in Nino Kouter, ki sta se pozneje preselila v Celje. Tako bosta poskušala danes s Celjani izboljšati rekord Mure.

Luka Bobičanec se je leta 2021 vpisal med strelce na obeh tekmah Mure proti Shkendiji. Danes bi lahko zatresel mrežo Flore iz Talina. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na prvi tekmi v Talinu so si Celjani zagotovili imenitno izhodišče. Nebogljene gostitelje so odpravili kar s 5:0. V Estoniji so se med strelce vpisali Aljoša Matko, Damjan Vuklišević, Mark Zabukovnik, Rolando Aarons in Tamar Svetlin. Zmaga bi bila še izdatnejša, Celjani so zapravili še nekaj zrelih priložnost, Matko je med drugim zastreljal 11-metrovko.

Če bi premagali Floro še enkrat, bi lahko izboljšali rekord Mure. Da imajo lepo priložnost, je prepričan Žan Karničnik, še eden izmed nepozabnih članov šampionske generacije Mure, ki se je pozneje priključil Celju. Slovenski reprezentant, ki je navdušil letos na Euru in tudi zatresel mrežo Srbije, je mnenja, da so v tem trenutku od Flore močnejši prav vsi slovenski prvoligaši.

Najvišji skupni rezultat v korist slovenskega kluba v kvalifikacijah za LP:

Obračun v kvalifikacijah za ligo prvakov Sezona Shkendija (SMk) : Mura 0:6 (0:1, 0:5) 2021/22 Valur (Isl) : Maribor 0:5 (0:3, 0:2) 2019/20 Olimpija : Norma Tallinn (Est) 5:0 (3:0, 2:0) 1992/93 Flora Tallinn (Est) : Gorica 3:7 (2:4, 1:3) 2004/05 Maribor : Željezničar (BiH) 6:2 (4:1, 2:1) 2012/13 Maribor : F91 Dudelange (Luk) 5:1 (4:1, 1:0) 2012/13 Maribor : F91 Dudelange (Luk) 5:1 (2:0, 3:1) 2011/12 Kareda (Lit) : Maribor 0:4 (0:3, 0:1) 1998/99 Celje : Dundalk (Irs) 3:0 2020/21 F91 Dudelange (Luk) : Domžale 0:3 (0:1, 0:2) 2008/09 Derry City (Irs) : Maribor 0:3 (0:2, 0:1) 1997/98

V kvalifikacijah za ligo prvakov sta bila poleg Mure z vsaj petimi zadetki na obeh tekmah od tekmeca boljša še Maribor (2019/20) in Olimpija (1992/93).

Celjani po evropske sanje proti Bajriću?

Kenan Bajrić je na dobri poti, da si s Slovanom zagotovi napredovanje in obračun proti Celju. Foto: Guliverimage Če bi želeli Celjani zaigrati v ligi prvakov in s tem pridobiti več kot 23 milijonov evrov denarne nagrade, ki jo podeljuje Uefa, bi morali v kvalifikacijah preskočiti štiri ovire zapored. Najprej Floro iz Estonije, nato pa v drugem krogu boljšega iz obračuna med prvakoma Slovaške in Severne Makedonije, Slovanom in Strugo. Prva tekma je s 4:2 pripadla Slovanu. Za moštvo iz Bratislave, s katerim se je lani v skupinskem delu konferenčne lige merila ljubljanska Olimpija, vsak klub je zmagal v gosteh, igra tudi občasni slovenski reprezentant Kenan Bajrić, ki je prejšnji teden branil barve slovaškega prvaka.

Ni edini slovenski legionar, ki ga ta teden čakajo dokazovanja v kvalifikacijah za ligo prvakov. Branilec latvijskega RFS Žiga Lipušček bo branil visoko prednost proti prvaku Severne Irske Larneju (3:0), zahtevno gostovanje pa čaka Aleksa Pihlerja. Nekdanji nogometaš Maribora bo s prvakom BiH, Borcem iz Banja Luke, proti albanski Egnatii branil zadetek prednosti (1:0).

Sreda, 17. julij:

Pari 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Flora/Celje – Slovan Bratislava (Kenan Bajrić)/Struga

Lugano (Žan Celar) – Fenerbahče (Miha Zajc)

APOEL Nikozija (Vid Belec) – Ordabaya/Petrocub

Bodo/Glimt (Nino Žugelj) – RFS (Žiga Lipušček)/Larne

PAOK Solun – Borac Banja Luka (Aleks Pihler)/Egnatia

Dinamo Kijev – Partizan Beograd

Ludogorec/Dinamo Batumi – Dinamo Minsk/Pjunik

Ferencvaroš – The New Saints/Dečić

Malmö – KI/Differdange

Vikingur/Shamrock Rovers – Sparta Praga

UE Santa Coloma/Ballkani – Midtjylland

Panevežys/HJK – Jagiellonia Bialystok

Hamrun Spartans/Lincoln Red Imps – Qarabag

Virtus/FCSB – Maccabi Tel Aviv