Maribor reši le čudež, s katerim se lahko pohvali Olimpija

Nedeljski neuspeh na večnem derbiju z Olimpijo (0:2), žvižgi občinstva po že četrtem zaporednem porazu Maribora v vseh tekmovanjih, padec na zadnje mesto na lestvici 1. SNL in nove zdravstvene težave v taboru vijolic … V Ljudskem vrtu v teh dneh ne cvetijo rožice, a zgoščen poletni ritem dokazovanja na dveh frontah ponuja že v četrtek novo priložnost, na kateri bodo Mariborčani iskali pot do tako želene zmage in dviga samozavesti.

Radovan Karanović je v nedeljo v trenerskem obračunu priznal premoč Albertu Rieri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Porazi s Šerifom, Koprom, HJK in Olimpijo so pustili posledice. Za nameček so ostali za nekaj tednov še brez obrambnega stebra Maxa Watsona (poškodba notranje stranske kolenske vezi), bo pa za dvoboj v Helsinkih kandidiral Vladan Vidojević, ki je na večnem derbiju proti Olimpiji prejel udarec v predel obraza, a na srečo ni šlo za zlom nosu.

Druga zaključna žogica Maribora za daljšo jesen

Navijači Maribora že dolgo niso proslavljali zmage svojih ljubljencev. Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčani se bodo v četrtek poskušali izogniti petemu zaporednemu porazu, s katerim bi izenačili najdaljši črni niz v zgodovini kluba. Vzdušje v mestu ob Dravi ni idilično. Navijaška skupina Viole podpira igralce tudi po štirih zaporednih porazih, kar nekaj drugih privržencev, ki niso najbolj zadovoljni s kadrovanjem, pa po domačih porazih s HJK in Olimpiji ni skoparilo z žvižgi.

''Nikogar ne bomo pribijali na križ,'' sporoča športni direktor Marko Šuler. Verjame, da bo Radovan Karanović kos izzivu in bo prevetrena zasedba, ki jo ima na voljo, v nadaljevanju sezone prikazala več. Ne nazadnje imajo vijolice, ki so po porazu z Olimpijo padle na zadnje mesto prvoligaške razpredelnice, a imajo enako število točk kot Bravo, Celje in Gorica, še eno možnost za lepšo jesen. Za daljše prigode v Evropi. Tudi v primeru, če ostanejo praznih rok na Finskem, bodo odigrali še dve kvalifikacijski tekmi. V play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo bi jih tako čakal zmagovalec obračuna med beloruskim prvakom Šahtjor Soligorsk, ki ga je Maribor prejšnji mesec že izločil v Evropi, in romunskim prvakom Cluj. Prva tekma omenjenih tekmecev se je v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo končala brez zadetkov.

Finski prvaki so prejšnji teden zmagali v Ljudskem vrtu z 2:0. Oba zadetka so dosegli v drugem polčasu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred tem pa ima Maribor seveda še priložnost, da izloči HJK Helsinki, a bodo za to na umetni travnati na Finskem potrebovali izjemno predstavo. ''2:0 je lahko zavajajoč rezultat, v Helsinke gremo s prepričanjem, da boj še ni izgubljen. Verjamem v ekipo, ki je zmožna narediti nov korak naprej in odpreti novo poglavje,'' ostaja optimist Šuler.

Rekordna zmaga Olimpije v Helsinkih

Olimpija je leta 2018 v Helsinkih nadigrala HJK (4:1). Pred tem je bila boljša tudi v Ljubljani (3:0). Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana Maribor bi rešil čudež, ki je v preteklosti že uspel Olimpiji. HJK Helsinki namreč ne bo prvič gostil slovenske ekipe. V preteklosti je doma doživel debakel proti slovenski ekipi, leta 2018 je bila Olimpija, prav tako se je igral 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo, boljša kar s 4:1. To je bila rekordna zmaga Olimpije v gosteh v zgodovini evropskih tekmovanj, v Helsinkih pa je blestel zdajšnji član Maribora Rok Kronaveter.

Zadetke za Ljubljančane so dosegli Ganec Issah Abbas (zdaj član Mainza v Nemčiji), Makedonec Daniel Avramovski (zdaj Sarajevo iz BiH) in Srb Goran Brkić (zdaj Železničar Pančevo v Srbiji), avtogol pa je dosegel Rafinha, ki je žogo po strelu Nika Kapuna (zdaj Lietaja v Latviji) v prečko preusmeril v lasten gol. Takrat je Olimpijo vodil Srb Aleksandar Linta, ki ga je kmalu za tem zaradi slabših rezultatov v domačem tekmovanju zamenjal Safet Hadžić.

Če bi Maribor izločil HJK, bi se v play-offfu kvalifikacij za ligo Europa pomeril s Silkeborgom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi Maribor ponovil omenjen rezultat zmajev, bi si priigral napredovanje v play-off kvalifikacij za evropsko ligo, s tem pa si že zagotovil daljšo evropsko jesen in vsaj trimilijonsko nagrado (v evrih) Evropske nogometne zveze (Uefa), saj bi imel v žepu že najmanj vstopnico za nastop v skupinskem delu konferenčne lige. V tem primeru bi se v play-offu za tekmovanje, v katerem je nazadnje nastopil leta 2014 pod vodstvom Anteja Šimundže in izpadel v šestnajstini finala proti poznejšemu prvaku Sevilli, pomeril z danskim Silkeborgom.

Izmed slovenskih legionarjev bo v četrtek na delu še Miha Zajc, ki bo s Fenerbahčejem na Češkem branil visoko prednost. Danes se bosta v Skopju spopadla prvaka Severne Makedonije in Irske.

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog (povratne tekme): Torek, 9. avgust:

21:00 Shkupi - Shamrock Rovers /1:3/ Četrtek, 11. avgust:

18.00 HJK Helsinki - Maribor /2:0/

19.00 Slovacko - Fenerbahče /0:3/

19.00 Zürich - Linfield /2:0/

20.00 F91 Dudelange - Malmö /0:3/

20.30 Slovan Bratislava - Olympiakos /1:1/

21.00 Partizan Beograd - AEK Larnaka /1:2/ // - rezultat prve tekme

Nastop v ligi Europa ima že zagotovljenih 12 ekip: Roma, Lazio (oba Italija), Arsenal, Manchester United (oba Anglija), Betis, Real Sociedad (oba Španija), Union Berlin, Freiburg (oba Nemčija), Nantes, Rennes (oba Francija), Braga (Portugalska), Feyenoord (Nizozemska)