Slovenke po pričakovani zmagi ostajajo v igri za dodatne kvalifikacije

Slovenke so v predzadnjem krogu z 9:0 premagale Kazahstan in ostale v igri za dodatne kvalifiakcije. Foto: Sportida

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Kranju igrala predzadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Izbranke Boruta Jarca so premagale Kazahstan z 2:0 (1:0). V torek jih za konec kvalifikacij čaka še obračun v Walesu, kjer bodo iskale novo zmago v boju za drugo mesto v skupini I in dodatne kvalifikacije.

Slovenke so povsem prevladovale v prvem polčasu, v 33. minuti pa vendarle strle kazahstansko obrambo, ko je iz bližine zadela Sara Makovec. Tekmice v prvem delu igre niso niti enkrat sprožile proti slovenskim vratom.

V 67. minuti je kapetanka Mateja Zver podvojila prednost Slovenk, ko je sama prišla pred kazahstansko vratarko in jo rutinirano ugnala. Razmerje moči je bilo povsem na slovenski strani, ki je sprožila skoraj 30 strelov, kazahstanska pa le nekaj, pa še ti so bili nenevarni.

Tekmo za Slovenijo so začele Zala Meršnik, Kristina Erman, Sara Agrež, Lana Golob, Kaja Eržen, Manja Rogan, Dominka Čonč, Mateja Zver, Sara Makovec, Špela Kolbl in Lara Prašnikar. V 46. minuti sta priložnost dobili Ana Milović in Zala Kuštrin, v 55. še Špela Rozmarič, v 70. minuti je vstopila Lara Klopčič, v 78. pa še Izabela Križaj.

Kapetanka Mateja Zver je postavila končnih 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V torek z Walesom za drugo mesto

Slovenke so po devetih tekmah pri 17 točkah v skupini I in imajo vsaj za zdaj na drugem mestu točko prednosti pred Walesom, ki pa še igra v Grčiji. Prvo mesto si je že zagotovila Francija, ki je danes visoko z 9:0 zmagala v Estoniji.

V kvalifikacijah se bo sicer devet zmagovalk skupin neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj v Avstraliji in na Novi Zelandiji bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.