Kapetan Lipušček visoko izgubil, Celje v sredo proti visoki oviri

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Torek, 23. julij:

Slovenski prvaki so prejšnji teden na domačem terenu potrdili, kar so si priigrali že v Estoniji. Po 5:0 na prvi tekmi so si proti tekmecu iz Talina lahko privoščili tudi nekoliko bolj rezervirano predstavo, a so dosegli še drugo zmago z 2:1. V drugem krogu kvalifikacij jih čaka precej težje delo. Slovan iz Bratislave je tekmec, pri katerem igra tudi Slovenec Kenan Bajrić, je pa tudi stari znanec slovenskega klubskega nogometa. V prejšnji sezoni se je namreč slovaška ekipa v skupinskem delu konferenčne lige merila z ljubljansko Olimpijo. V Ljubljani je zmagala z 1:0, a so zeleno-beli nato na gostovanju vrnili z enako mero in eno od dveh zmag v skupini v Bratislavi slavili z 2:1.

V tej sezoni je Slovan na poti do obračuna s Celjani premagal makedonsko Strugo v skupnem seštevku s 6:3, potem ko je dobil obe tekmi. Za dober test pred evropskim nadaljevanjem pa so lahko Celjani uporabili tudi prvo tekmo nove sezone na domači sceni. V nedeljo so se namreč navijačem prvič v vlogi branilcev naslova predstavili na dvoboju prve lige z Bravom. Na koncu so sicer zmagali z 2:1, a pot od uspeha ni bila najbolj enostavna.

Kenan Bajrić Foto: Guliverimage

Zmagovalec celjsko-bratislavskega dvoboja se bo v naslednjem koraku kvalifikacij lige prvakov meril z zmagovalcem dvoboja med ciprskim Apoelom in moldavskim Petrocubom, poraženec pa se bo moral preseliti v drugi kakovostni razred evropskega nogometa, ligo Europa. V tem tekmovanju je žreb določil, da se bodo slovenski prvaki ob morebitni vključitvi v drugo najmočnejše tekmovanje pomerili s slabšim iz kvalifikacijskega para lige prvakov Shamrock Rovers/Sparta Praga.

Lipušček kapetan, a z visokim porazom

Na delu so tudi nekateri slovenski legionarji. Branilec latvijskega RFS Žiga Lipušček je že v torek popoldne odigral prvo tekmo z ekipo Bodo/Glimt Nina Žuglja. Lipušček je začel v prvi postavi in nosil kapetanski trak, Žuglja pa ni v kadru. Norveška ekipa je že ob polčasu vodila s 3:0 in zmagala s 4:0. Na klopi je ostal nekdanji član Celja Dušan Stojinović, njegova poljska Jagiellonia je z 4:0 premagala litovski Panevezys.

Kapetanski trak nosi tudi vratar Vid Belec, njegov APOEL igra z moldavskim Petrocubom (19.00). Borac iz Banjaluke Aleksa Pihlerja pa se bo v drugem krogu srečal z grškim PAOK. Prva tekma bo v sredo.

Med bolj zanimivimi je v drugem krogu kvalifikacij dvoboj švicarskega Lugana in turškega Fenerbahčeja, ki ga po novem vodi Jose Mourinho. V prejšnji sezoni bi to bil tudi slovenski dvoboj, a Žan Celar je pred dnevi iz Lugana prestopil v londonski QPR, novi trener Fenerja pa na Miho Zajca ne računa.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Torek, 23. julij:

Sreda, 24. julij: