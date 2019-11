Slovenke povedle na Nizozemskem, a na koncu izgubile

Kaja Eržen je Slovenke popeljala v vodstvo, a nato so Nizozemke zadele štirikrat in vknjižile novo zmago.

Kaja Eržen je Slovenke popeljala v vodstvo, a nato so Nizozemke zadele štirikrat in vknjižile novo zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenke so v prejšnji tekmi visoko zmagale v Turčiji (6:1), pred tem pa so z današnjimi tekmicami igrale doma in v Murski Soboti izgubile z 2:4.

Nizozemke so današnji dvoboj začele kot vodilna ekipa skupine, na vseh dosedanjih petih tekmah pa so zmagale. Slovenke so bile na drugem mestu s polovičnim izkupičkom, na prejšnjih štirih tekmah so dvakrat zmagale.

V prvi polovici prvega polčasa je Slovenija danes igrala zelo dobro in presenetila favorizirane tekmice. Gostje so tudi povedle, za vodstvo je v 30. minuti poskrbela Kaja Eržen. A veselje Slovenk je trajalo le nekaj minut, že v 34. minuti je po najstrožji kazni izenačila Sherida Spitse.

Nadaljevanje je šlo po željah domačih; vratarko Zalo Meršnik je v 53. minuti še enkrat premagala Spitsejeva, v 58. pa še Viviane Miedema. Ta igralka je nato, ko je bilo že bolj ali manj jasno, da je tekma odločena, zadela še v 71. minuti. Nizozemke so visoko prednost znale zadržati in so se na koncu veselile šeste zmage v kvalifikacijah.

Tekmo so začele Zala Meršnik, Sara Agrež, Špela Rozmarič, Kaja Korošec, Kristina Erman, Mateja Zver, Dominika Čonč, Lara Prašnikar, Nika Kolbl, Kaja Eržen, Pamela Begič. Priložnost za igro pa sta dobili še Sara Makovec in Ana Milović.

Tekma med Nizozemsko in Slovenijo je bila zadnja v tem letu v skupini A, naslednja Slovenke čaka 10. marca 2020, ko bodo gostovale na Kosovu.