Vse oči znova uperjene v Lionela Messija

Po štirih krogih kvalifikacij se lahko s polnim izkupičkom pohvali le še svetovna prvakinja Argentina, ki je v štirih tekmah štirikrat slavila. Tokrat La Albiceleste čaka obračun z Urugvajem, ki je trenutno na drugem mestu s petimi točkami manj od Argentine. Kot so sporočili iz argentinske izbrane vrste, bo na srečanje pripravljen tudi Lionel Messi, ki je zadnjo tekmo za Inter Miami odigral 22. oktobra. "Počuti se dobro in trenira. Če odmislimo dejstvo, da je v zadnjih več kot 25 dneh odigral le eno tekmo, zdaj trenira povsem normalno, je v dobri fizični pripravljenosti in se počuti dobro," je o dobitniku rekordne, že osme zlate žoge dejal selektor Lionel Scaloni, ki je spregovoril tudi o zadnjem priznanju, ki je romalo v roke Argentinca. Po mnenju nekaterih nezasluženo, s čimer pa se Scaloni nikakor ne strinja.

"Vem, da se je v javnosti pojavilo kar nekaj debat, a jaz mislim, da tu ni nobenega dvoma. Ne razumem. Leo je bil vedno najboljši," je dejal prvi mož argentinske izbrane vrste.

Nunez je v tej sezoni za Liverpool v premier ligi do zdaj vknjižil štiri zadetke in prav toliko asistenc. Foto: Reuters

A svoje načrte imajo tudi pri Urugvaju, kjer bodo ogromno stavili na Darwina Nuneza in tudi zimzelenega Luisa Suareza. Zasedba Marcela Bielse je do zdaj točke oddala na dveh tekmah, izgubila je proti Ekvadorju in zatem remizirala v Kolumbiji, a na zadnji tekmi v velikem slogu z 2:0 odpravila Brazilijo. To sicer tokrat čaka gostovanje pri Kolumbiji. Kolumbija je po štirih tekmah na petem mestu s točko manj kot tretja Brazilija.

Kvalifikacije za SP 2026, 5. krog:

Četrtek, 16. november:

Petek, 17. november:

Lestvica: