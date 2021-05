Kudela po izgubljeni pritožbi ostal brez Eura

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kudeli so na tekmi evropske lige proti ekipi Glasgow Rangers 18. marca očitali, da je na račun tekmeca iz Škotske ekipe Glena Kamaro izrekel rasistične pripombe. Zaradi teh pripomb je Kamara po tekmi fizično napadel Čeha, za kar je dobil tri tekme prepovedi, Kudela pa zaradi rasizma deset.

V češki izbrani vrsti so v torek sporočili, da so zapolnili 25 od 26 možnih mest za nastope na evropskem prvenstvu, saj so upali, da se bo pritožba Kudele zanje končala uspešno.

A zdaj je Kudela ostal brez možnosti za nastop, v predtekmovanju bodo njegovi rojaki v skupini D igrali s Škotsko, Anglijo in Hrvaško.