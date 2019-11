Kriza na Reki, Rožman čez noč izgubil štiri igralce

Sezona 2019/20 na Hrvaškem ne bo osrečila le prvaka, ampak tudi drugouvrščeno ekipo, saj bosta v prihodnji evropski sezoni v kvalifikacijah za ligo prvakov nastopila kar dva hrvaška kluba. Evropski uspehi zagrebškega Dinama, ki mu gre odlično tudi v tej sezoni, so torej odprli vrata evropskih nebes tudi hrvaškemu podprvaku. (Vsaj) drugo mesto ostaja začrtan cilj reškega kluba, ki pa se je po zadnjih neuspehih od njega pošteno oddaljil.

Za Dinamom zaostaja že 12 točk

Dinamo, ki brani hrvaški naslov, je glavni favorit za osvojitev prvega mesta tudi v tej sezoni. Foto: Reuters Trije zaporedni porazi – za Rijeko so bili usodni Gorica (1:2), Osijek (2:3) in zagrebški Dinamo (0:5) – so nogometni ponos Kvarnerja pahnili na peto mesto. Na lestvici ne gleda v hrbet le vodilnemu Dinamu, ki ji je ušel že na 12 točk, ampak tudi splitskemu Hajduku (–8, a s tekmo manj), zagrebški Lokomotivi (–5) in Osijeku (–1), je pa vseeno treba priznati, da je Rijeka od zadnje omenjene trojice odigrala tekmo manj. Ta podatek pa ji ne more biti v veliko uteho, na tej prestavljeni tekmi bo namreč težko prišla do točk, saj bo 18. decembra gostovala prav pri razigranem Dinamu, s katerim se bo za nameček udarila še v polfinalu hrvaškega pokala.

Pokalni dvoboj bi moral biti odigran v začetku decembra na Rujevici, a sta se kluba zaradi zgoščenega ritma Dinama, ki ga takrat čakajo odločilni evropski spopadi za napredovanje v osmino finala lige prvakov oziroma nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa, dogovorila, da bo polfinale na sporedu šele prihodnje leto.

Rijeka se je odrekla štirim igralcem

Zoran Kvržić je član Rijeke vse od leta 2013. Foto: Sportida Bo takrat Simon Rožman še trener Rijeke? Po treh zaporednih porazih se je nanj vsul plaz kritik. Navijači so težko preboleli veliko ponižanje, ki so si ga v nedeljo privoščili Rožmanovi izbranci. Rijeka je doma izgubila kar z 0:5, najvišje v tem tisočletju! Mladi slovenski trener je po veliki zagrebški zaušnici napovedal, da bo v kratkem prišlo do določenih sprememb v klubu.

In res, v sredo je reški klub sporočil, da se je športni direktor Rijeke Srećko Juričić zahvalil štirim igralcem. Rijeka ne računa več na usluge Roberta Punčeca, Petra Mamića in Lorenca Šimića, ki je na Reki nastopal kot posojeni nogometaš Sampdorie, iz prve ekipe pa je odstranjen nadomestni kapetan Zoran Kvržić, aktualni reprezentant Bosne in Hercegovine, ki se trenutno nahaja na pripravah v Zenici. Tako so Rečani čez noč ostali brez štirih igralcev.

Brez njih se bodo prvič predstavili v soboto, ko bodo v Čatežu ob Savi odigrali prijateljsko tekmo s kranjskim Triglavom, nato pa čaka Rijeko naporno nadaljevanje sezone. Najprej gostovanje pri Interju iz Zaprešića, za katerega brani mladi slovenski vratar Žiga Frelih, nato pa vedno neugodno gostovanje na splitskem Poljudu. Ko je Rijeka nazadnje gostovala v Splitu, takrat jo je vodil še Igor Bišćan, je proti Hajduku izgubila kar z 0:4 …