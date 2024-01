Eden najboljših, kar jih pozna Slovenija, končal aktivno športno kariero

V dresu slovenske reprezentance je Kristjan Čujec zbral 128 tekem in dosegel 75 golov. Nastopil je na šestih evropskih prvenstvih in dosegel pet golov.

V tej sezoni je bil član Oplasta, med letoma 2017 in 2023 pa Dobovca. Z njem se je petkrat uvrstil med najboljših 16 ekip v Evropi, leta 2021 celo na finalni turnir osmerice v Zadru. V Sloveniji je igral še za KMN Puntar, v tujini pa v Španiji, Italiji, Azerbajdžanu in na Hrvaškem.

Čujec je tudi štirikratni dobitnik Zlate žoge (2010, 2014, 2019, 2020), priznanja, ki ga podeljuje komisija za futsal najboljšemu igralcu v minulem koledarskem letu.

"Vsaka zgodba ima svoj konec in tako je tudi z mojo aktivno športno kariero. Futsal je bila v začetku igra, ki sem jo oboževal, kasneje pa je prerasla v veliko več, v način življenja. Šport in futsal sta mi dala veliko, z njima sem odraščal in odrasel v človeka, kot sem danes. Naučila sta me, da se le z vztrajnostjo, disciplino in trdim delom lahko uresniči želje in doseže cilje - ne samo v športu ampak v življenju. Med svojo športno potjo sem spoznal veliko ljudi, ki so mi pomagali in me marsikaj naučili, za kar sem jim hvaležen. Navezal sem tudi mnogo prijateljstev, ki presegajo meje športa. Najbolj pa sem hvaležen svoji družini, ki me je vedno in povsod podpirala in mi stala ob strani," je ob koncu bogate športne kariere povedal Čujec.