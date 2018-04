Kranjčani ostajajo pri mizerni eni sami točki

Krčani so dosegli pomembno zmago v boju za izognitev zadnjima mestoma na lestvici, s po enim zadetkom v vsakem polčasu so prišli do sedme zmage in se utrdili na sedmem mestu. Kranjčani, ki še čakajo na prvo spomladansko slavje, so doživeli 15. poraz in so še naprej predzadnji, imajo pa le dve točki več od zadnjega Ankarana in šest zaostanka za osmim Aluminijem.

Ekipi v prvem polčasu dolgo nista ogrozili enega ali drugega vratarja, nekaj več so z zaključnimi streli poskušali Kranjčani, a bili nenatančni, Krčani pa so povedli s svojim praktično prvim strelom. V 44. minuti so domači žogo izbili le do Jana Gorenca, ki je nato z nizkim strelom zadel za 1:0 s približno 13 metrov.

V uvodu drugega polčasa prav tako ni bilo nevarnih akcij, prvi, ki je kolikor toliko ogrozil vratarja, je bil Marco Da Silva, a njegov strel s slabih 20 metrov ni bil poseben izziv za Jalna Arka.

Rok Elsner in soigralcem v drugem delu državnega prvenstva ne gre. Na šestih tekmah v spomladanskem delu so osvojili le eno samo točko. Prejeli so kar 14 zadetkov.

Toda le tri minute pozneje je slednji spet klonil. Po kotu z leve strani, ki ga je izvedel Tonči Mujan, je na drugi vratnici ob Nejcu Križaju zadel Aleksandr Kulinitš. Mujan pa je pri tem prispeval že deseto podajo za zadetek, s čimer je trdno na prvem mestu med asistenti.

V 73. minuti je novi priložnosti za Krčane zapravil Miljan Škrbić. Najprej je izgubil dvoboj z Arkom, nato pa odbito žogo poslal v vratnico. V 77. minuti je od daleč poskusil še Gorenc, Arko pa je žogo odbil.

Na drugi strani so bili Gorenjci v naslednjih minutah konkretnejši, a tudi poskus Igorja Bukare je Marko Zalokar obranil. Na drugi strani je David Kovačič iz ugodnega položaja s približno 10 metrov žogo poslal čez gol, kar je bila praktično zadnja nevarnejša akcija na tekmi.

Krško bo v 26. krogu v nedeljo gostilo Olimpijo, Triglav pa bo gostoval v Domžalah.