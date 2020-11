Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec španskega nogometnega prvoligaša Real Madrida Eder Militao je pozitiven na novi koronavirus. Kot so danes sporočili iz tabora belih, je bil Brazilec pozitiven na testiranju, ki so ga nogometaši opravili v nedeljo zjutraj.

Preostali igralci in tehnično osebje prve ekipe Real Madrida, prav tako tudi klubski delavci, ki z njimi sodelujejo, so bili na istem testiranju negativni, so poudarili pri Realu.