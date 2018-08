V Kopru zgladili sodni spor

"Zame je ta poravnava dokaz, da v klubu nismo delali ničesar narobe. Prejšnje vodstvo Luke ni imelo interesa sodelovati in je samo iskalo 'nekaj', da je prekinilo pogodbo. Z novim vodstvom Luke pa smo uspešno prišli skupaj in za to je velika zasluga župana Borisa Popoviča," je za Primorske novice dejal predsednik kluba Valter Valenčič.

Luka Koper je 2,5 milijona evrov vredno petletno pogodbo predčasno prekinila februarja lani, ko je Luko vodila uprava Draga Matića. Za to so se odločili, ker so po pogodbi sponzorski denar namenjali razvoju koprskega nogometa in s tem dvigu ugleda Luke, ne pa plačevanju dolgov društva FC Koper upnikom.

FC Koper je proti Luki vložil tožbi, prepričan, da je Luka neupravičeno prekinila pogodbo in društvu naredila poslovno škodo. Tožbeni zahtevki so skupaj znašli blizu milijon evrov, še poročajo Primorske novice.

Preberite še: