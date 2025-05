V živo: Fiorentina za finale v Sevilli, lažje delo za Chelsea

Fiorentina, krvnik Celja v četrtfinalu konferenčne lige, se za finalno vozovnico v tekmovanju meri z Betisom iz Seville. Ob polčasu je zaostajala z 0:1. V drugem polfinalu pa igrata Djurgarden (Nino Žugelj zaradi poškodbe ni v kadru) in Chelsea. Gostje so po 45 minutah vodili z 2:0.

Konferenčna liga, polfinale (prvi tekmi):

Četrtek, 1. maj:

Vijoličasti iz Firenc so v prvo srečanje v Andaluziji vstopili na krilih dveh zmag v serie A, s katerima so ostali v igri za preboj v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni tudi prek domačega prvenstva. Diši tudi po ligi prvakov, saj trenutno za četrtim Juventusom zaostajajo zgolj za tri točke. Podobno pa na drugi strani velja tudi za Real Betis, ki je šesti v Španiji, zgolj točko za petim Villarrealom. Obe moštvi tako v boj za finale vstopata tudi z mislijo na končne boje v domačem prvenstvu.

Djurgarden, kamor se je pozimi preselil Nino Žugelj, po drugi strani na Švedskem prvenstva ni odprl idealno in po petih odigranih srečanjih zaseda 12. mesto na lestvici. V boju za finale se bodo Švedi udarili s Chelseajem, ki ga čaka še ogorčen boj za mesto v ligi prvakov v novi sezoni. Blues so sicer trenutno peti, a moštva med tretjim in sedmim mestom v premier league loči zgolj pet točk.

