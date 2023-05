Basel po zgodovinski uspeh, West Ham si rešuje sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta znana finalista konferenčne lige, ki se bosta za lovoriko udarila 7. junija v Pragi. West Ham bo branil prednost na Nizozemskem pri Alkmaarju, Basel pa bo skušal pred domačimi navijači potrditi odmevno zmago v Firencah in poskrbeti za največji evropski dosežek v zgodovini kluba.

Obe povratni polfinalni tekmi konferenčne lige se bosta začeli ob 21. uri. Nizozemski predstavnik AZ Alkmaar, njegov podmladek je letos osvojil mladinsko ligo prvakov, bo poskusil nadoknaditi zaostanek s prve tekme v Londonu. Prejšnji teden je na Otoku namučil West Ham, izgubil z 1:2, zdaj pa bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča. V Evropi mu zelo pomaga, na zadnjih 25 tekmah pred domačim občinstvom je ostal neporažen! Alkmaar je nazadnje v finalu evropskega tekmovanja zaigral leta 1981, West Ham pa pet let poprej (1976). Londončani v tej evropski sezoni sploh še niso izgubili. Na 13 nastopih so jo vedno odnesli brez poraza. Če jim bo to uspelo tudi zvečer na Nizozemskem, se bodo v Anglijo vrnili veselih obrazov.

Basel je v Firencah poskrbel za presenečenje in zmagal z 2:1. Foto: Reuters

Basel ima drevi zgodovinsko priložnost. 22-letni švicarski napadalec Zeki Amdouni, ki je turških in tunizijskih korenin, je popeljal švicarski klub do odmevne zmage v Firencah (2:1), s katerim si je nekdanji klub Andraža Šporarja povečal možnosti za preboj v finale. Fiorentina je trikrat zapored izpadla v polfinalu evropskega tekmovanja. Po nenačrtovanem domačem porazu v Toskani proti Baslu nogometašem v vijoličnih dresih grozi, da bi lahko nadaljevali niz in znova ostali brez finala.

Lovorika v konferenčni ligi sicer prinaša prvaku mikavno nagrado. V prihodnji sezoni imajo zagotovljen nastop v skupinskem delu evropske lige.

Finale bo 7. junija v Pragi.

Konferenčna liga, polfinale (povratni tekmi):

Četrtek, 18. maj: