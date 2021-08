Slovenski obračun na Rujevici, Popović v dobrem položaju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo na sporedu vse povratne tekme play-offa za uvrstitev v konferenčno ligo. Slovenija je imela v teh kvalifikacijah tri predstavnike, Domžale, Maribor in Olimpijo, a so se vsi trije poslovili predčasno. Bodo pa na delu slovenski legionarji. Denis Popović bo s Famagusto lovil zmago nad Hapoelom, zanimivo bo tudi na slovenskem obračunu Rijeke (Adam Gnezda Čerin, Haris Vučkić) in solunskega PAOKA z Jasminom Kurtićem, saj se je prva tekma končala z remijem 1:1. Aljoša Matko, ki po selitvi na Švedsko v Evropi še ne sme igrati, pa bo pesti stiskal za Hammarby, ki je po prvi tekmi v težkem položaju.