V živo: Pol prazen Ljudski vrt, Maribor se brani, gol Cluja visi v zraku

V Ljudskem vrtu se je na "tekmi leta" zbralo manj gledalcev kot se jih sicer na podobnih srečanjih. @nkmaribor skuša proti Cluju prekiniti rekordni niz porazov, ekipo prvič vodi Damir Krznar. Viole so glasne, prišlo je tudi nekaj deset Romunov. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/X3cDr7Cf7z — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 18, 2022

20.15 Maribor - CFR Cluj15. min: Betancor je imel že dve priložnosti, obakrat čez Bergsenov gol.10. min: Boljši začetek gostov, ki so imeli že dva strela proti golu Maribora.1. min: Začetek tekme. V Ljudskem vrtu pa veliko manj navijačev kot na prejšnjih tekmah, le okoli 4.000.Maribor pogreša sedem igralcev: Watson, Milec, Pihler, Šturm in Jug so poškdoovani, Repas in Mitrović nimata pravice nastopa zaradi treh rumenih kartonov. Zato je v prvi postavi tudi 17-letni Tine Čuk. Novi trener pravi: čvrsto v obrambi.