"Ko sem jih pohvalil, so me pogledali nekoliko začudeno"

Maribor je prejšnji teden v prvi tekmi iztržil neodločen izid 1:1, potem ko je zaostanek s strelom z bele točke izničil Ivan Brnić. Kot so sporočili iz mariborskega kluba, na povratni tekmi zaradi težje poškodbe ramena ne bo enega od letošnjih novincev Hilala Soudanija. Na Malto pa je s soigralci odpotoval tudi Josip Iličić, ki sicer zaradi poškodbe gležnja še ne more igrati.

"Ko sem po prvi tekmi pohvalil igralce za prikazano in dejal, da ima dosežen zadetek dvojni pomen, so me sprva pogledali nekoliko začudeno. Toda spoznanje, da smo zatresli mrežo, je bilo zelo pomembno. Ob porazu bi imeli precej slabše izhodišče, tekmeci pa možnost za izrazitejšo obrambno usmeritev, tudi zavlačevanje. Ob tem izhodišču pa morajo tudi oni nekaj poskušati, saj gre za obojestransko aktiven rezultat. Pripravljeni smo na različen potek dogodkov, z načrtom, kaj v primeru zaostanka ali prednosti. Imeniten scenarij bi bil, če bi hitro povedli. Verjamem, da bomo mi tisti, ki bomo narekovali ritem igre. Storili bomo vse, da bi povedli. Pri tem se ne bi smeli ustaviti, ampak bi bilo treba podobno nadaljevati. Seveda pa gre pri tem za zadeve, zapisane na papirju. Vse skupaj je treba potrditi na igrišču in verjamem, da smo se dobro pripravili na vse, kar nas čaka," je o zaključnem delu priprav na boj z Birkirkaro za klubsko spletno stran dejal Damir Krznar.

Josip Iličić je kljub poškodbi odpotoval z ekipo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Težki pogoji, s katerimi so se spopadli tudi Domžalčani

Tako kot v torek Domžalčani, ki so po hudem boju in podaljšku izpadli, se bodo tudi Mariborčani danes na Malti spopadli z igranjem na umetni travi in visoko vročino. "To so dejavniki, ki so enaki za obe ekipi in s katerimi se ne bomo obremenjevali. Podobne pogoje smo imeli v zadnjem obdobju že v Mariboru, trenirali smo v vročini, tako da ne bo težav in se ne bomo izgovarjali na vremenske razmere. Vmes smo se zaradi prilagajanja tudi doma preselili na umetno travo, popoldanski trening na prizorišču pa bo dovolj, da se spoprijateljimo z žogo tudi na tej podlagi," je o tem dejal Krznar.

Max Watson Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Verjamem, da smo dobro pripravljeni. Opravili smo temeljite analize in predvideli tudi nekatera presenečenja. V načrtu sta dva nova obraza v začetni enajsterici, morda bomo posegli celo po treh spremembah. Nekatere zadeve bomo še preizkusili na zadnjem treningu. Žal je tudi Šoštarič Karič ob padcu med treningom staknil lažjo poškodbo ramena, še čuti bolečine, a bo prejel injekcijo in bo na voljo za tekmo. Izpostaviti velja tudi Iličića, ki bo v podporo moštvu. Ni še nared za nastop, je pa šel z nami na pot in bo imel svojo vlogo," je še dejal mariborski strateg.

Mariborčani so v svojih željah in ciljih jasni. Želijo si napredovanja v drugi krog in nadaljevanja evropske poti. "Pričakujem podobno tekmo kot v Mariboru. Če bodo tekmeci naredili kakšne spremembe, se bomo morali prilagoditi pred tekmo. Pomembno je, da prevzamemo nadzor nad igro, poskrbimo, da prideta do izraza naša večja hitrost in kakovost v napadu. Ob tem pa bomo morali biti pozorni na njihove protinapade," pa je za klubsko spletno stran dejal Max Watson. "Seveda je zelo toplo, toda tega ne moremo nadzorovati. Razen da imamo žogo več časa v posesti. Zdaj smo že občutili igrišče, se soočili z vročino in vemo, kaj nas čaka. Moramo biti pametni in prisiliti tekmece, da bodo za žogo tekli več kot mi."

Preberite še: