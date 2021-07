Kluivert v novi sezoni za Nico

Dvaindvajsetletni sin nekdanjega slovitega nizozemskega napadalca Patricka Kluiverta, ki je najboljše predstave prikazal konec devetdesetih let minulega in v začetku tega stoletja, ko je igral za Ajax, Milan, Barcelono in Newcastle, nekoliko manj učinkovit pa je bil v dresu Valencie, PSV Eindhovna in Lilla, bo v sezoni 2021/22 za zasedbo z Azurne obale igral kot posojen igralec Rome. Romo od letos naprej vodi razvpiti portugalski trener Jose Mourinho.

Francoska ekipa ima možnost, da odkupi Kluivertovo pogodbo za deset milijonov evrov. Krilni igralec je od leta 2018 član zasedbe iz italijanske prestolnice, v minuli sezoni pa je bil posojen nemškemu Leipzigu, kjer igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.