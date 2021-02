Lewandowski z 28. in 29. golom popeljal Bayern v finale svetovnega prvenstva

Nogometaši Bayerna iz Münchna so se prebili v veliki finale klubskega svetovnega prvenstva v Katarju. V minuli sezoni zmagovalec evropske lige prvakov je na današnji drugi polfinalni tekmi na stadionu Al Rayyan pred 12.000 gledalci premagal afriškega prvaka Al Ahli z 2:0 (1:0), oba gola pa je dosegel Robert Lewandowski v 17. in 86. minuti. Poljak je v izjemni strelski formi, prišel je že do 28. in 29. gola v tej sezoni.