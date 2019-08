V angleškem superpokalu se vsako leto pred začetkom angleškega prvenstva pomerita prvak premier lige in pokalni FA prvak. Če obe lovoriki osvoji ista ekipa, kot se je to zgodilo lani, mesto v obračunu dobi drugouvrščena ekipa prvenstva. In to mesto je letos pripadlo Liverpoolu, ki je lani v izjemno napetem boju po 38 krogih na koncu le za točko zaostal za prvaki Manchester Cityja.

To bo sicer šele prvi obračun med Manchester Cityjem in Liverpoolom v Community Shieldu, hkrati pa šele drugi medsebojni obračun teh dveh ekip na Wembleyju. Na prvem, leta 2016, so v finalu ligaškega pokala igrišče z lovoriko zapustili sinjemodri, ki so po enajstmetrovkah s 3:1 odpravili Redse. Za Manchester City bo to že 12. nastop v superpokalu, do zdaj pa so bili uspešni petkrat, vključno z lanskim letom, ko so bili boljši od Chelseaja, hkrati so varovanci Pepa Guardiole neporaženi že na sedmih zaporednih tekmah na Wembleyju, na obračunu pa bodo nastopili v prav posebnih dresih v počastitev 125-letnice delovanja kluba.

Manchester City je sezono kronal z naslovom angleških prvakov, sinjemodri pa so bili najboljši tudi v FA pokalu. Foto: Reuters

Klopp: Ta tekma zagotovo ne bo določila poteka sezone

Na drugi strani bo Liverpool v Community Shieldu nastopil prvič po 13 letih. Leta 2006 so Redsi odpravili Cardiff in osvojili svoj 15. in vsaj do danes zadnji superpokalni naslov. "To bo moj prvi nastop v Community Shieldu, a vem, da je to pomembno tekmovanje, ki ga bomo vzeli skrajno resno. Hočemo zmagati, ni važno, kdo je nasprotnik, važna je le zmaga. Manchester City in njihove dosežke res spoštujemo, a verjamemo v našo zmago. Pred začetkom sezone ne bom napovedoval nič specifičnega, ker nam to zagotovo ne bo pomagalo. V vsakem tekmovanju bomo nastopili z željo po zmagi," pred obračunom in začetkom nove sezone napoveduje kapetan Liverpoola, Jordan Henderson.

"Ta tekma zagotovo ne bo določila poteka sezone. Če bomo zmagali, odlično, če ne bomo, pač ne bomo. Bo to vplivalo na našo sezono? Ne verjamem. Dokazovati se moramo skozi celotno sezono, ne le na eni tekmi. Zagotovo pa bo to pomemben obračun, saj gre za finale, a nihče te tekme ne vidi tako. V Nemčiji sem osvojil pet superpokalih lovorik, pa tega danes nihče ne omenja," je pred tekmo mnenje o obračunu podal Jürgen Klopp.

Jordan Henderson s pokalom za zmago v ligi prvakov. Foto: Reuters

Evropski prvaki, ki so v lanski sezoni po 13 letih osvojili ligo prvakov, potem ko so v finalu odpravili Tottenham, se v pripravljalnem obdobju niso preveč izkazali, so se pa ekipi šele v končnici pripravljalnega dela pridružili nosilci, med drugim Mohamed Salah, Sadio Mane in vratar Alisson Becker. Na prvih dveh pripravljalnih obračunih so zabeležili zmagi nad tretje- in četrtoligašem, nato pa so izgubili z Borussio Dortmund, Sevillo in Napolijem, vmes so remizirali s Sportingom. Za konec pripravljalnega obdobja pa so zabeležili zmago nad Lyonom.

Pripravljalne tekme Liverpoola:



Tranmere : Liverpool 0:6

Bradford : Liverpool 1:3

Liverpool : Borussia Dortmund 2:3

Liverpool : Sevilla 1:2

Liverpool : Sporting 2:2

Liverpool : Napoli 0:3

Liverpool : Lyon 3:1



Zadnji obračun Manchester Cityju

Pep Guardiola verjame v uspeh svoje ekipe. Foto: Reuters Medtem ko je Liverpool tako kot vsako leto v predsezoni obiskal ZDA, pa so se angleški prvaki udeležili Azijskega turnirja premier lige, ki se ga vsako leto udeležijo štirje angleški prvoligaši. Nogometaši Manchester Cityja so v polfinalu izločili West Ham, v finalu pa so po enajstmetrovkah morali priznati premoč Wolvesom. V nadaljevanju so sinjemodri vknjižili še dve zmagi nad dvema azijskima ekipama.

Če bo to šele prvi obračun najboljših angleških klubov s prejšnje sezone v superpokalu, pa bo hkrati že tretji tovrstni obračun trenerjev obeh ekip. Ko je Klopp še poveljeval dortmundski Borussii, se je dvakrat pomeril z münchenskim Bayernom, ki ga je takrat vodil Guardiola, in ga dvakrat tudi premagal.

"Klopp je odličen trener. Vedno znova je zame velik izziv igrati proti njemu in njegovi ekipi. Vedno je tako pozitiven. Vse to je dobro za nogomet. V prejšnji sezoni smo osvojili skoraj vse lovorike, ki so bile na voljo. Ne vse, a večino. Za nami je res odlična sezona. Zdaj začenjamo iz ničle, a smo pripravljeni na vse izzive. Proti Liverpoolu bodo nastopili tisti igralci, ki so največ igrali v pripravljalnem obdobju in so že v ustaljenem ritmu tekem," je pred spopadom zaupal španski strateg.

Pripravljalne tekme Manchester Cityja:



Manchester City : West Ham 4:1

Wolverhampton : Manchester City 0:0 (3:2)*

Kitchee : Manchester City 1:6

Jokohama Marinos : Manchester City 1:3

Kljub temu, da je Liverpool evropski prvak, je vloga favorita danes zagotovo na strani Manchester Cityja. Na zadnjem medsebojnem obračunu so se v lanski sezoni premier lige na izjemno pomembnem obračunu zmage veselili prav sinjemodri, ki so na Etihadu zmagali z 2:1 in se veselili pomembnega uspeha v boju za naslov angleških prvakov, kjer Liverpoolu tudi rekordnih 97 osvojenih točk ni zadostovalo za tako želeni naslov angleških prvakov, ki ga Redsi čakajo že 29 let.

Angleški superpokal:



Wembley, nedelja, 16.00:

Liverpool : Manchester City

