Kicker: Lewandowski najboljši nogometaš v Nemčiji

Kapetan poljske nogometne reprezentance in nogometaš münchenskega Bayerna Robert Lewandowki je po pokalu za najboljšega strelca bundeslige prejel še drugo trofejo. Foto: Reuters

Kapetan poljske nogometne reprezentance in nogometaš münchenskega Bayerna Robert Lewandowki je po pokalu za najboljšega strelca bundeslige prejel še drugo trofejo. V tradicionalnem izboru najboljšega nogometaša, ki ga prireja revija Kicker, je kar 42 odstotkov od 270 nogometašev ocenilo, da je bil 31-letni Poljak najboljši igralec v sezoni.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Lewandowski krepko prehitel konkurenco. Jadon Sancho iz Borussie Dortmunda je od soigralcev in tekmecev prejel 14 odstotkov glasov, drugi Bayernov nogometaš Joshu Kimmich pa 12.

V pravkar minuli sezoni je Lewandowski dosegel 34 golov. Do absolutnega rekorda Gerda Müllerja iz sezone 1971/72 mu jih je zmanjkalo šest. Morda mu to uspe v naslednjih letih, saj ima pogodbo z Bavarci sklenjeno do leta 2023.

