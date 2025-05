Cedevita Olimpija za biti ali ne biti

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v petek ob 18.00 v Stožicah na drugi tekmi četrtfinalnega niza lige ABA z Dubai Basketball skušali zabeležiti pomembno zmago, s katero bi serijo v zmagah izenačili in s tem izsilili odločilno tretjo tekmo v Dubaju. V nasprotnem primeru bo jadranske sezone za zmaje konec. Že druga tekma danes čaka Igokeo in Crveno zvezdo, ki bo imela zaključno žogo za preboj v polfinale.

Prva tekma četrtfinala lige ABA v Dubaju med Dubai Basketball in Cedevito Olimpijo je bila napeta do zadnje sekunde. Domači so z 86:85 tesno zmagali in povedli v seriji na dve zmagi. Slabi dve minuti pred koncem so domači vodili s 84:80. Danilo Tasić je z metoma približal Cedevito Olimpijo na 85:86, a napad za zmago po zgrešenem metu DJ Stewarta ni bil uspešen.

"Na prvi tekmi nam je zmaga ušla iz rok zaradi naših neizsiljenih napak v zaključku srečanja. Igralci so dali vse od sebe, a izkušnje na takšnih tesnih tekmah so na strani Dubaja. V petek bo ključna energija. Želim si, da navijači pridejo v čim večjem številu, saj bo podpora s tribun izjemno pomembna. Dubaj je odlično moštvo, ki igra vrhunsko košarko. V obrambi se moramo boriti, igrati organizirano ter preprečiti tekmecu skoke v napadu, protinapade in lahke koše. Če nam to uspe, se lahko enakovredno kosamo z njimi. Potrebujemo pa našega šestega igralca, navijače, ki nam bodo dali dodatni zagon," je pred petkovo tekmo v Stožicah povedal glavni trener Zeleno-oranžne zasedbe Zvezdan Mitrović.

"Škoda, da nam na prvi četrtfinalni tekmi proti Dubai Basketball ni uspelo zmagati, saj menim, da smo bili boljša ekipa in bi si zaslužili zmago. A to je košarka. Še vedno imamo priložnost, da serijo vrnemo v Dubaj, kar je naš veliki cilj. V petek nas čakata pomemben dan in odločilna tekma. Podpora navijačev bo ključna. Želimo si zmage, da četrtfinalno serijo vrnemo v Dubaj in se skušamo uvrstiti v polfinale. Upam, da bo vzdušje v petek v Stožicah znova odlično. Mi bomo dali vse od sebe, da zmagamo, podpora navijačev pa nam vedno olajša igro. Želim si, da bodo Stožice v petek polne," pa je pred obračunom z Dubajem povedal Andrija Stipanović, ki se je na prvi četrtfinalni tekmi regionalne lige uspešno vrnil na parket po poškodbi kolena.

Liga ABA, četrtfinale, druge tekme

Četrtek, 15. maj:

Petek, 16. maj:

Četrtfinale: Partizan - Spartak Subotica /1:0/

Crvena zvezda - Igokea /1:0/

Dubaj - Cedevita Olimpija /1:0/

Budućnost - Mega /1:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere dve zmagi

