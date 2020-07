Uradno: Borussia Dortmund za najstnika globoko segla v žep

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni klub Borussia Dormtund se je pred novo sezono okrepil z Angležem Judom Bellinghamom iz Birminghama, so sporočili na uradni spletni strani letos drugouvrščene ekipe nemškega prvenstva. Za komaj 17-letnika so po navedbah angleških medijev odšteli 25 milijonov evrov.

Znesek bi se lahko z bonusi še povišal, poročajo z Otoka. Najstnik bo do konca letošnje sezone še član angleškega drugoligaša Birminghama, za katerega je v članski konkurenci doslej odigral 43 tekem in dosegel štiri gole. V drugem rangu angleškega nogometa je do konca sezone ostal še en krog, Birmingham pa se bori za obstanek v ligi.

Iz Bellinghamovega novega kluba so sporočili, da je mladenič podpisal dolgoročno pogodbo in bo takoj priključen prvi ekipi črno-rumenih.

Po navedbah angleških medijev se je za 17-letnika zanimal tudi Manchester United, odločilni faktor za prestop v vrste nemškega velikana pa je bilo dejstvo, da so v zadnjih letih uspešno razvijali mlade nogometaše in jim ponudili ogromno priložnosti v prvi ekipi.

Bellingham se bo letos drugouvrščenemu moštvu bundeslige priključil 30. julija, so sporočili iz kluba.

Preberite še: