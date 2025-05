Pogrešajo mladoletno Saro iz Domžal. Ste jo videli?

Svojci pogrešajo mladoletno Saro Marinović iz Domžal, so sporočili policisti s policijske postaje Domžale.

Kot so sporočili s policije, je pogrešano dekle visoko okoli 156 centimetrov, je športne postave, ima dolge črne lase in rjave oči. Oblečena je v bel pulover s kapuco in napisom Hugo, belo kratko majico z napisom Hugo, črne hlače, obuta pa je v črne čevlje.

Ker mladoletne Sare Marinović iz Domžal z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija javnost naproša za informacije.

"Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so zapisali na policiji.