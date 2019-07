Kevin Kampl poslal jasno sporočilo svojim delodajalcem

Kevin Kampl je pri RB Leipzigu že dve leti, odkar je poleti 2015 za 20 milijonov evrov prišel iz Bayerja Leverkusna. Vse odkar je prišel, je eden izmed nosilcev moštva, ki je z njim v sezoni 2017/18 pristalo na šestem mestu najmočnejše nemške lige, prejšnjo sezono pa končalo na tretjem mestu in se spet uvrstilo v ligo prvakov. V sezoni 2019/20 je Leipzig igral tudi v finalu nemškega pokala, ki ga je proti Bayernu Münchnu na Olimpijskem štadionu v Berlinu izgubil z 0:3.

Kampl, ki je star 28 let in na vrhuncu kariere, je bil v prejšnji (zelo uspešni) sezoni RB Leipziga med najbolj standardnimi posamezniki moštva, saj je v vseh tekmovanjih odigral kar 40 tekem, izmed katerih ga le trikrat ni bilo v začetni postavi Leipziga.

Nemški vezist slovenskih korenin je kot tak seveda zanimiv številnim snubcem, tako da ne čudi, da so ga v zadnjem času povezovali s selitvijo v številne države, predvsem v Španijo in tudi v Turčijo. Toda če gre verjeti njegovim besedam, ki jih je izgovoril ob začetku priprav, se tega, da bi odšel, navijačem Leipziga ni treba bati.

Zanj so odšteli že več kot 40 milijonov evrov

Bayer je na njegov račun pred dvema letoma prejel 20 milijonov evrov. Foto: Getty Images



Drugi je Jan Oblak, za katerega je Atletico Madrid leta 2014 lizbonski Benfici odštel 16 milijonov evrov. Na tretjem mestu je Samir Handanović s 15 milijoni evrov in njegov prestop iz Udineseja v milanski Inter leta 2012.



Ni pa Kamplov prestop v Leipzig edini večmilijonski prestop, s katerim je ta v Nemčiji rojeni slovenski vezist postregel. Leta 2014 je iz RB Salzburga odšel v Borussio Dortmund za 12 milijonov evrov, le pol leta pozneje pa je Bayer Leverkusen zanj odštel milijon manj, tako da do zdaj vse odškodnine na račun njegovih prestopov znašajo že 43 milijonov evrov, kar je seveda daleč največ od vseh slovenskih nogometašev. Kamplov prestop iz Bayerja v Leipzig izpred dveh let, ki je bil vreden 20 milijonov evrov, je rekordno visok nakup kateregakoli slovenskega nogometaša do zdaj.Drugi je, za katerega je Atletico Madrid leta 2014 lizbonski Benfici odštel 16 milijonov evrov. Na tretjem mestu jes 15 milijoni evrov in njegov prestop iz Udineseja v milanski Inter leta 2012.Ni pa Kamplov prestop v Leipzig edini večmilijonski prestop, s katerim je ta v Nemčiji rojeni slovenski vezist postregel. Leta 2014 je iz RB Salzburga odšel v Borussio Dortmund za 12 milijonov evrov, le pol leta pozneje pa je Bayer Leverkusen zanj odštel milijon manj, tako da do zdaj vse odškodnine na račun njegovih prestopov znašajo že 43 milijonov evrov, kar je seveda daleč največ od vseh slovenskih nogometašev.

Še drugič je postal očka, zato se ne bi rad spet selil

"V Leipzigu se počutim zelo dobro – imam odlične odnose z vsemi v klubu, predvsem z navijači, prav tako odlično pa je tudi moštvo. Čakajo nas veliki izzivi, pred mano je še nekaj let igranja na vrhunski ravni, če ne bo poškodb. Najraje bi ostal tukaj, saj nisem več star 20 let, da bi se selil sem in tja. Drugič sem postal očka, zato bi najraje ostal z družino. Če bo po moje, bom v Leipzigu ostal še dolgo časa," je ob začetku priprav povedal Kampl v pogovoru za Kicker in v nadaljevanju dejal, da pričakuje podaljšanje pogodbe. Zdajšnja ga z Leipzigom veže še za dve leti.

Ob začetku priprav na novo sezono je nekaj časa posvetil tudi navijačem Leipziga, ki ga obožujejo. Foto: Getty Images

"Zelo bom vesel, če mi bo v klubu kdo čimprej rekel, kaj in kako, da bom lahko načrtoval prihodnost," je precej neposredno sporočilo vodilnim ljudem v klubu poslal Kampl, ki je v majici Leipziga odigral 77 tekem v vseh tekmovanjih, dosegel pa štiri gole in podelil 13 asistenc.

Po informacijah, ki prihajajo iz Nemčije, naj bi podobno razmišljali tudi pri Leipzigu in tako že pripravljajo novo pogodbo, ki jo bodo Kamplu ponudili v podpis. S klubskimi veljaki naj bi se zdaj že nekdanji slovenski reprezentant, ki je po odhodu selektorja Tomaža Kavčiča sporočil, da za izbrano vrsto ne bo več igral, usedel v naslednjih tednih. Pogodbo naj bi podaljšal še letos poleti.

RB Leipzig bo v novi sezoni vodil komaj 31-letni Julian Nagelsmann. Foto: Getty Images

S še tretjim trenerjem v dveh letih bo začel proti nekdanjemu klubu

Kampl je letos poleti sicer dobil že tretjega trenerja v dveh letih, kolikor je član Leipziga. Po Ralphu Hasenhüttlu, ki ga je vodil v prvi sezoni, in Ralfu Ragnicku, s katerim sta sodelovala v prejšnji sezoni, bo po novem njegov trener Julian Nagelsmann, komaj 31-letni trener, ki bo nov korak na zelo obetavni trenerski poti skušal narediti v Leipzigu. V zadnjih treh sezonah je vodil Hoffenheim in ga popeljal tudi v ligo prvakov.

Leipzig novo sezono začenja 11. avgusta, ko se bo v nemškem pokalu pomeril z nekdanjim Kamplovim klubom Osnabrückom, ki danes nastopa v drugi nemški ligi. Teden dni pozneje bo odprl še prvenstveno sezono in v prvem krogu gostoval pri novopečenem prvoligašu Union Berlinu.