Kek je poslušal strokovnjaka, ki je Hrvatom pomagal do srebra #video

"Cilj je, da si dobro videti na igrišču ob določenem času. Vse se vrti okoli tega," je vso skrivnost priprave vrhunskih športnikov "razkril" eden izmed najboljših strokovnjakov za telesno pripravo na svetu, dr. Luka Milanović, sicer docent na fakulteti za kineziologijo v Zagrebu, ki je na nedavnem seminarju v Portorožu predaval slovenskim nogometnim trenerjem, med katerimi je bil tudi Matjaž Kek.

Štiridesetletni trener za telesno pripravo že pet let sodeluje s hrvaško nogometno reprezentanco in je bil z njo tudi lansko poletje v Rusiji, kjer so Hrvati prišli vse do finala. Pred svetovnim prvenstvom in med njim je bil s hrvaškimi nogometnimi zvezdniki skupaj 52 dni, v tem času so imeli samo dva prosta dneva, opravili pa so 39 skupnih in kar 30 individualnih treningov.

Luka Modrić se izjemno veliko ukvarja s sabo

"Vse to je zahtevalo veliko dela. Obenem pa je bil to najbolj realen in edini način, kako pristopiti k vrhunskim posameznikom, ki imajo svoje navade," je o sijajnem hrvaškem nogometnem poletu 2018 povedal Milanović in nekaj besed namenil tudi največjim hrvaškim nogometnim zvezdnikom. Predvsem dobitniku zlate žoge Luki Modriću.

Da postaneš najboljši na svetu, moraš trdo delati. Tega se dobro zaveda tudi Luka Modrić. Foto: Reuters

"Njegov osebni trener mi je bil v veliko pomoč, da sem še bolje vedel, kaj natanko potrebuje za dodatni trening. Toda tudi on je eden od tistih igralcev, ki se veliko ukvarjajo s sabo, pred vadbo in po njej. Modrić natanko ve, kaj mu ustreza tri dni pred tekmo, dva dni pred tekmo in dan pred tekmo," je povedal o nogometašu madridskega Reala, s katerim je v zadnjih petih letih osvojil štiri naslove evropskega prvaka.

Mario Mandžukić je "žival"

"Mario Mandžukić je nogometaš, ki na neverjetno visoki ravni opravi vsako minuto ekipnega treninga. Česa takšnega v svojem življenju nisem videl. Kakšna zavzetost. Od prve do zadnje minute, ko stopi na igrišče, to je nekaj neverjetnega. On je 'žival'," pa je povedal o zvezdniku torinskega Juventusa, ki se je medtem že poslovil od igranja v majici Hrvaške.

Mario Mandžukić spada med najbolj zavzete nogometaše. Tako na treningih kot tudi na tekmah. Foto: Reuters

"Tisti najboljši se največ ukvarjajo s seboj. Ali so zato najboljši, je seveda vprašanje. Najboljši tudi najbolj skrbijo za svoje telo. Pri količini treninga, prehrani in tudi količini počitka. Vse to je tudi del življenjskega sloga," je še dejal Milanović. "Dolga kariera je danes trend. Ta je najpomembnejša za vsakega športnika. Vendar brez teh stvari ni dolge kariere," je dodal in napovedal, da bodo morali v prihodnosti vrhunski nogometaši delati še bolj natančno, saj bo tekem več in zato treningov manj, medtem ko pravi, da bodo morali mlajši, ki se še prebijajo na vrh, delati še več.