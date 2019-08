Partizan dočakal kazen za evropske grehe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uefa je Partizanu izrekla kazen dveh tekem v evropskih tekmovanjih, na katerih bodo morali nogometaši igrati pred praznimi tribunami. Poleg te prepovedi pa bo beograjska ekipa morala plačati še 24.250 evrov kazni, ker so gledalci metali predmete na igrišče in slabe organizacije tekme, ker so navijači med dvobojem zasedli stopnišča na tribunah.

Malatyaspor je v prejšnjem krogu tega tekmovanja igral z ljubljansko Olimpijo in napredoval po 2:2 na domači tekmi ter zmagi z 1:0 v Stožicah.

