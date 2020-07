Katar potrdil kandidaturo za OI 2032

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katar se bo potegoval za gostiteljstvo za olimpijske igre leta 2032, so danes sporočili iz te zalivske države. S tem je v spomin priklical vprašanje izjemno visokih poletnih temperatur, ki lahko dosežejo 50 stopinj Celzija, in slabega obiska velikih športnih dogodkov v preteklosti.

Za zdaj je sicer več držav izrazilo željo po organizaciji OI 2032. Indija, avstralska zvezna država Queensland, kitajski Šanghaj in potencialna skupna kandidatura Severne in Južne Koreje so že znani interesenti. Po pravilih Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) iz leta 2014 morajo vsi, ki se zanimajo za organizacijo iger, izpolniti prošnjo za neobvezujoč nadaljnji dialog z Mokom. Katar je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da je pismo o nameri že poslal na sedež olimpijskega gibanja v Lozano.

Kot je za AFP dejal predsednik olimpijskega komiteja Katarja šejk Joaan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, bo Katar vnovič skušal pridobiti organizacijo največjega športnega dogodka na svetu. Doslej je Katar že dvakrat neuspešno kandidiral pri Moku za OI 2016, ki jih je organiziral Rio de Janeiro, in OI 2020, ki bodo zaradi koronavirusne pandemije predvidoma prihodnje poletje v Tokiu.

"Katar si je z leti prislužil sloves izjemnega gostitelja največjih športnih dogodkov. Imamo obilo izkušenj in veliko željo, da uporabimo šport za promocijo miru in kulturne izmenjave," meni Al-Thani.

Katar bo leta 2022 gostil nogometni mundial, a ne v tradicionalnem poletnem terminu, temveč od 21. novembra do 18. decembra.

