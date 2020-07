Coubertinov načrt olimpijske zastave prinesel skoraj 235 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nedeljski dražbi v Nici so prireditelji prodali načrt olimpijske zastave, ki jo je izdelal oče modernih olimpijskih iger, baron Pierre de Coubertain. Za zastavo so na dražbi iztržili 185 tisoč evrov in 27 odstotkov stroškov oziroma skupaj skoraj 235 tisoč evrov, poročajo agencije.